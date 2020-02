Hétfőtől vissza nem térítendő támogatásokra lehet pályázni!

A magyar iparvállalatok technológiai és energiahatékonysági fejlesztéseit támogató Irinyi Terv 2,5 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik - jelentette be az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára az MTI beszámolója szerint.

György László közölte, hogy a kiírás február 10-én jelenik meg, és egy hónap felkészülési idő után fogadják a pályázatokat. Várhatóan csaknem egy hónapig nyújthatók majd be a kérelmek, de hamarabb is lezárulhat az online pályázati felület, ha az igények jelentősen túllépik a keretösszeget. Az Irinyi Terv kiírására tavaly 87 kérelem érkezett 16 milliárd forint támogatási igénnyel, és az államtitkár idén is jelentős érdeklődésre számít.

A pályázatokat idén csak digitálisan fogadják. A vissza nem térítendő támogatás legnagyobb összege 400 millió forint, a legalacsonyabb 100 millió forint. A kiírás a vállalkozói igényeknek megfelelően egyszerűsödött, és az érintettek a korábbi évekhez képest alacsonyabb támogatási arányt is elfogadták, hiszen így többen részesülhetnek a keretből. Az intenzitás felső határa ennek megfelelően egységesen 35 százalék lehet, vagyis ugyanakkora, mint tavaly - közölte.

Az államtitkár a nemzetközi versenyképesség erősítésével indokolta a kiírást, hiszen - mint fogalmazott - a magyar cégek csak így tudnak egyre magasabb béreket fizetni. Növekedésük előfeltétele a fejlett technológiák alkalmazása és az energiahatékonyság, a kormány ezért a high tech és zöld vállalkozásokban látja a jövőt - fogalmazott. Véleménye szerint az ipar jelentőségét az sem csökkenti, hogy a szolgáltatások részesedése világszerte bővül a gazdaságon belül, hiszen azok is csak ipari háttérrel működhetnek. György László ezért abban bízik, hogy a magyar iparvállalatok fejlesztése a belföldi szolgáltatások fejlődéséhez is hozzájárul.

Magyarország az alapokat az elmúlt években felépítette, iparán belül a high tech ágazatok részesedése a második legmagasabb a világon - hangsúlyozta az államtitkár. Különösen jelentős eredménynek nevezte, hogy a magyar gazdaság a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével tudott bővülni.

Az ITM januárban jelentette be az Irinyi Terv idei folytatását. A program 2016 óta 5 milliárd forinttal segítette a magyar cégeket a magas hozzáadott értékű, nemzetközi piacokon is versenyképes termékek fejlesztésében és piacra juttatásában. Tavaly főképp élelmiszeripari pályázatok nyertek, 20 százalékos arányuktól azonban alig maradt el a gép- és járműgyártás, valamint a zöldgazdaság. György László kiemelte, hogy a támogatási keretnél öt éven belül négyszer nagyobb összeg várható adóbevételként.

A nyertes vállalkozások termelékenysége átlagosan 30 százalékkal javul, így újabb beruházásokat tervezhetnek, béreket emelhetnek vagy csökkenthetik az áraikat - tette hozzá.