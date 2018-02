Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Heti előrejelzés: kemény mínuszokkal köszönt be a tavasz

A következő napokban ismét többfelé várható havazás, az erős szélben hófúvás. Folytatódik a lehűlés, csütörtökön, a tavasz első napján néhol mínusz 20 Celsius-foknál is hidegebb lehet, azután viszont melegedés kezdődik, a hét végén helyenként plusz 9 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez küldött előrejelzéséből.

Hétfőn dél felől tovább növekszik, napközben egyre többfelé meg is vastagszik a felhőzet. Délután, főként az ország déli területein, hószállingózás, havazás is várható. A szél többfelé erős, északkeleten és nyugaton helyenként viharos lesz, a Dunántúlon hófúvásra is számítani kell.

Hófúvás veszélye miatt Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala megyére elsőfokú figyelmeztetést adott ki hétfőre a meteorológiai szolgálat.

Az extrém hideg miatt hétfőre Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Heves, Komárom-Esztergom, Nógrád, Vas és Veszprém megyére adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést. A legalacsonyabb hőmérséklet többnyire mínusz 14 és mínusz 7 fok között alakul, a havas, gyengén felhős, szélvédett tájakon néhol mínusz 15 fok alá is lehűlhet a levegő. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 1 fok között valószínű, délkeleten lesz enyhébb az idő.

Kedden több helyen várható havazás. Helyenként megerősödik a szél, ami a hóval borított tájakon hófúvást okoz. A minimumhőmérséklet mínusz 15 és mínusz 8, a maximumhőmérséklet mínusz 9 és mínusz 3 fok között alakul.

Szerdán is több helyen várható havazás, hózápor és többfelé megélénkül a szél is. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 17 és mínusz 8, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 3 fok között valószínű.

Csütörtökön, március elsején kezdetben napos idő lesz, majd délutántól délnyugat felől ismét egyre többfelé várható havazás. A szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. A leghidegebb órákban általában mínusz 16 és mínusz 10 fok között alakul a hőmérséklet, de a gyengén felhős, havas tájakon mínusz 20 fok alatti értékek is előfordulhatnak. Napközben mínusz 6 és mínusz 1 fok közé melegszik a levegő.

Pénteken is több helyen várható csapadék. A havazást viszont egyre nagyobb területen váltja fel havas eső, ónos eső, fagyott eső, majd eső. Emellett megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 10 és mínusz 3, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2 fok között alakul.

Szombaton többnyire erősen felhős lesz az ég, több helyen valószínű eső, havas eső, ónos eső, északkeleten havazás. A déli, délkeleti szél időnként megerősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 4 és plusz 1, a maximumhőmérséklet 0 és plusz 5 fok között valószínű.

Vasárnap főként keleten valószínű eső, záporeső. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. A leghidegebb órákban mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben plusz 3-9 fokig melegszik a levegő - olvasható az előrejelzésben.

A kép forrása: Stocksnap.