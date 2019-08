Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hetvenmilliárdot anélkül megtérítettek a NAV-nak, hogy eljárás indult volna

Tavaly a korábbinál jóval több fizetési felszólítást küldött ki az adóhatóság, még a végrehajtás előtti lépés eredményeként majdnem hetvenmilliárd forint futott be az adózóktól.

Jócskán adott feladatot az elmúlt esztendőben is a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) a köztartozások beszedése: a tavalyi adóvégrehajtási adatsorok szerint a hatóság több mint 260 milliárd forintot hajtott be a köztartozást és a különféle más elmaradást felhalmozó érintettektől - írja cikkében a Magyar Nemzet, amely szerint kifizetődő volt, hogy az adóhatóság ügyfélbarátabb stílusra váltott.

Látszik ez abból is,hogy a fizetési felszólítások száma jelentősen megnőtt: ilyenkor előbb értesítést küld a NAV az elmaradásról, ha pedig a megadott határidőig beérkezik a kért tétel, akkor nem indítanak egyéb eljárást. Ez finomodás a korábbi évek gyakorlatához képest. A lap szerint pedig a rendszer működik: 2017-ben 659 ezer értesítésre majdnem ötvenmilliárd forintot róttak le a tartozók, míg tavaly már 820 ezer fizetési értesítőt postáztak, amire majdnem hetvenmilliárd forint futott be.

Vagyis a tavaly beszedett 260 milliárd forint negyede minden különösebb hatósági intézkedés nélkül érkezett meg, pusztán azzal, hogy a hivatal fizetésre kérte az érintetteket - teszik hozzá a cikkben, amely szerint a fizetési felszólításra húsz napja van az érintetteknek reagálni.

A közérthető közlés, a célirányos, egyedi tájékoztatás alkalmas arra, hogy csökkentsük az adminisztrációs feladatokat, és ösztönözzük az adófizetést - vélekedett a NAV vezetője, Sors László korábban a lapnak. Azt is elmondta, hogy megkezdték a hivatali határozatok átalakítását is, elérhető volna ugyanis, hogy az ügyfél például a döntés első öt sorából világosan megértse, mi a teendője. Ebbe a munkába nyelvészeket is bevontak.