Hiába indult be élet, az üzemanyag-forgalom még mindig mínuszban

Szeptemberben folytatódott a gázolajforgalom visszarendeződése, benzinből viszont arányaiban újra kevesebb fogyott, mint 2019 hasonló időszakában. Az állam az üzemanyagok jövedéki adójából mintegy 18 milliárd forinttal szedett be kevesebbet január és szeptember között.

Eltérő pályát ír le idén a benzin és a gázolajforgalom a magyar kutakon.

A gázolaj lépésről lépésre "dolgozza le veszteségét" és szeptemberben már csak 1,2 százalékkal fogyott kevesebb belőle, mint 2019 hasonló időszakában. Augusztusban 4,9, előtte 7,6, illetve 7,5 százalék volt a mínusz, míg a tavaszi karantén idején 11,8, illetve 21,8 százalék - derül ki a NAV adataiból.

Ha ez a tendencia folytatódna, akkor év végére már újra a korábbi 1-3 százalékos növekedést láthatnánk, erre azonban semmi garancia nincs. A gázolaj-forgalmat hajthatja, ha az emberek a karácsonyi ajándékokat zömmel online szerzik be, hiszen a fuvarozók ezt tankolják. A járvány azonban hozhat meglepetéseket, még akkor is, ha a kormány az egyre riasztóbb számok ellenére jelenleg nem tervez komolyabb szigorításokat.

Ezzel szemben a benzinforgalom júliusban állt legközelebb a 2019-es szinthez, akkor mindössze 0,06 százalékkal tankoltak kevesebbet az emberek. Azóta viszont nem, hogy ledolgozná, de egyre távolabb kerül a tavalyi szinttől. Szeptemberben például 1,6 százalékkal fogyott kevesebb belőle, mint 2019-ben. Ez 161,6 millió litert jelent, 2,6 millió literrel kevesebbet.

Csökkenés az első 9 hónapban

Eddig idén a hazai kutakon 1,37 milliárd liter benzin fogyott, 6,7 százalékkal, 99 millió literrel kevesebb, mint 2019 hasonló időszakában. A gázolaj-fogyasztás 2,52 milliárd liter volt, 6,5 százalékkal, 176 millió literrel kevesebb.

Mi van a nagy kútláncokkal?



A szervezet szerint az első 9 hónapban a benzin forgalma 5,8, a gázolajé 8,6 százalékkal csökkent. Hasonló adatokról számolt be a Magyar Ásványolaj Szövetség is, amely a NAV-val szemben csak a nagy benzinkút-láncok forgalmáról közöl számokat, az úgynevezett "fehér kutakról" nem.A szervezet szerint az első 9 hónapban a benzin forgalma 5,8, a gázolajé 8,6 százalékkal csökkent.

Szabadforgalom

A csökkenő kereslet nemcsak az üzemanyagok forgalmán, hanem egy tágabb halmazban, a szabadforgalomba kerülő üzemanyag mennyiségén is meglátszik. Ebben benne van a fuvarozókhoz, mezőgazdasági termelőkhöz közvetlenül kerülő üzemanyag mennyisége is. Mivel ez a szállítások függvényében hektikusan változik, érdemes éves gördülő összeggel (az utolsó és az azt megelőző 11 hónap adata) számolni.

Ez most stagnálást mutat, bár az beszédes, hogy miközben a februárral végződő 12 hónapban közel 2 milliárd liter benzin fogyását regisztrálta a NAV, most ez a szám kevesebb, mint 1,9 milliárd. A gázolaj esetében pedig 4,5 milliárd liter áll szemben a kicsivel több, mint 4,3 milliárd literrel.

Nagyot bukott az állam is

A szeptemberi államháztartási tájékoztató szerint az első 9 hónapban 490,9 milliárd forint folyt be az üzemanyagok jövedéki adójából, szemben a tavalyi év hasonló időszaki 509 milliárd forintjával. Az egyenleget javította ugyanakkor, hogy július 1-től már a magasabb adó - a benzin esetében literenként 125, a gázolajnál 120,35 forint - terheli az üzemanyagokat, miután a Brent olaj ára tartósan 50 dollár alatt volt és van most is.