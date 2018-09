Hiába nincs versenytárs, Andy Vajna se talál munkaerőt

A krónikus munkaerőhiány már a kaszinókban is felütötte a fejét, ezért karriernapon keresték a zuglói Atlantisban a jövő krupiéit.

Bár a kormány célja a teljes foglalkoztatottság elérése - amikor már a kisgyerekes nők és a nyugdíjasok is dolgozni fognak -, egy szimpla szerda délelőtt úgy röpködtek a húszezresek Andy Vajna kaszinójában, mintha nem lenne holnap. Nem ült mind a 207 darab pénznyerő automata előtt egy potenciális milliomos, de az arcokat elnézve úgy tűnt, nem azon járt az eszük, hány percet játszhatnék még, mielőtt a 32-es busszal a munkahelyükre kéne indulniuk. Inkább valamiféle otthonosság sugárzott a mozdulataikból, olyan kényelmesen elhelyezkedve és ráérősen ücsörögtek a gépek előtt, mint akik a fél életüket itt töltik.

Budapesten mind az öt kaszinó a kormányközeli üzletember, filmproducer érdekeltsége, mi most a zuglói Kassai téren terpeszkedő Atlantisba látogattunk el.

Nem nyeremény, hivatás

Ha nem tudod, hogy merre indulj az életben és unod már az álláshirdetések böngészését, gyere el a Las Vegas Casino Karriernapra!

Ezzel a hangzatos szöveggel jelent meg néhány napja a hirdetés Vajna kaszinóinak Facebook-oldalán. Az eseményre - tudva, hogy hova tartunk - a Napi.hu is ellátogatott. A karriernap elnevezés így utólag értékelve némileg túlzó: nem hömpölygött akkora tömeg, mint amekkora egy egyetemi állásbörzén szokott. Nyilván annak is köszönhetően, hogy a KSH szerint a munkanélküliségi ráta továbbra is 3,6 százalékos, Budapesten pedig gyakorlatilag mindenkinek van állása.

A karriernap megszervezése mindenesetre azt bizonyítja, hogy Andy Vajna is mindent megtesz a munkaerő-tartalék további aktivizálása érdekében. Ugyanakkor némileg szomorú is, hogy "2015-ben új korszak köszöntött be a magyarországi kaszinózás történetében" - ahogy a Las Vegas Casino honlapja fogalmaz -, de 2018-ban már krónikus humánerőforrás problémákkal kell megküzdeni ebben a kiemelt, szinte versenytársak nélküli ágazatban is.

Legfeljebb 15-en vettek részt az állásbörzén, bőven elfértek a 890 négyzetméteren terpeszkedő Atlantisban. Többségük huszonéves férfi. "Az egyik ismerősöm egy óceánjáró luxushajón krupié. Én is ott szeretnék majd dolgozni, mert ott sokkal jobban lehet keresni. Csak a szabályokat ismerem, nem tűnik olyan nehéznek és szeretnék gyorsan fejlődni" - mesélt motivációjáról az egyik jelentkező.

Egy másik fiú csak 20 éves, ez lenne az első munkahelye. Neki csak megtetszett a hirdetés, először lát kaszinót belülről. Szemmel láthatóan izgult.

Nincs itt semmi látnivaló

Ekkor azonban megszakadt a beszélgetés, mert a kaszinós marketingesek félrehívtak és közölték, hogy ők sajnos nem készültek fel újságírók fogadására. De nagyon örülnének neki, ha a decemberi pókerbajnokságukról tudósítanánk. A mostani karriernap azonban szerintük annyira nem fontos esemény, ezért összességében nem lennének szomorúak, ha elmennénk. Bár egy kávéval szívesen megkínáltak volna minket. "Egyszerű állásinterjúkról van szó. Elmondjuk a jelentkezőknek, hogy milyen állások vannak" - magyarázta az egyik marketinges hölgy. Amíg ez a beszélgetés zajlott, addig az álláskeresőket fel is kísérték az emeleti irodákba.

Amíg tartottak az állásinterjúk, addig rákerestünk a neten, hogy mennyit lehet keresni krupiéként egy óceánjárón. Egy tavaly márciusi hirdetés 420-750 ezer forint közötti fizetést ígért havonta. Erre jöhet még rá a borravaló. Cserébe minden nap 10 órát dolgozni kell, a szerződéseket pedig legalább 6-7 hónapra kötik. A zuglói panelek árnyékában kicsit mások a körülmények.

A pénz és a stressz megváltoztat

Az állásinterjúkról kiszállingózó delikvensektől megtudtuk: nem Andy Vajna bonyolította le az interjúkat. "Nem jött el, de soha nem is fogod látni" - mesélte az egyikük. Ő már dolgozott korábban kaszinóban, a belvárosi Tropicánában volt krupié. Most bártendernek jelentkezett. Nem tudni, előnyt jelent-e, hogy már ismerik korábbról. A Tropicánában gondjai akadtak a kollégáival, szerinte a pénz és a stressz nagyon megváltoztatja az embereket, agresszívek lesznek tőle és bekattannak. Ezért is szeretne váltani, krupié helyett a bárban dolgozna. Borravaló nélkül szerinte mindegyik kaszinós pozícióban olyan 240 ezer nettó körül lehet keresni, ami magyar viszonylatban nem is olyan rossz.

A kaszinó soha nem zár be, valakinek mindig dolgozni kell, de állítólag napi 8 óránál nem kell többet lehúzni.

Az óceánjáróról álmodó srácot is megláttuk, de biciklire ült és eltekert. Talán szerencsével jár. Úgy mint az a két játékos még augusztus 26-án, akik 7,6 millió forint főnyereményt vittek el. Az összeg persze nem viszi csődbe a kaszinókat: tavaly például 7,3 milliárd forintos nyereséget termeltek Andy Vajna cégének.

Kaszinókkal és filmekkel a gazdaglistán A Napi.hu kiadásában megjelenő A 100 leggazdagabb 2018 listája szerint az amerikai producerből magyar filmügyi biztossá és kaszinómogullá vált Andy Vajna a 14. legtehetősebb hazai ember 69 milliárd forintra becsült vagyonával. A kötet szerint - köszönhetően kormányzati beosztásának és saját, a TV2-t is magában foglaló médiabirodalmának, Vajna az ötödik legbefolyásosabb személy a magyar közéletben.

A fotó forrása: Pixabay.com.

