Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hiányszakma lesz a rendőr is?

A rendőrök már most túlterheltek, de az utánpótlás is drasztikusan fogy: a korábbi jelentkezőszám töredéke vágyik csak rendészeti szakközépiskolába, a végzettek között pedig nagy a lemorzsolódás - számolt e a Népszava.

Akadozik a rendőrök utánpótlása, az elmúlt években ugyanis drasztikusan csökkent a rendészeti szakközépiskolába jelentkezők száma - értesült a napilap.

Míg a miskolci rendészeti szakközépiskolába 2010-ben még 2618-an jelentkeztek, nyolc év elteltével, tavaly már csak 640-en: ez több mint 75 százalékos visszaesés. A körmendi, hasonló profilú intézményben ugyanebben az időtávban 765-ről 328-ra csökkent a jelentkezők aránya, az adyligetiben pedig 1439 helyett csak 501 fiatal akarta folytatni tanulmányait. A szegedi szakközépiskoláról annyit tudni, hogy tavaly 151-en végeztek itt. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy ennyien szolgálatba is állnak: jelenleg a frissen végzettek nagyjából tíz százaléka azonnal leszerel, amint lejárt az idő, míg vissza kell fizetni a képzése költségét.

Vidéken már most akadnak helyek, ahol irodistákat kell az utcára vezényelni, mert egyszerűen nincs ember. Ha nem változnak meg a feltételek, s továbbra is ekkora lesz az érdektelenség a pálya iránt, két-három év múlva ez országosan is általánossá válik - mondta a Népszavának Bárdos Judit, a Belügyi, Rendvédelmi és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének elnöke.

Egyáltalán nem vonzó a rendőri pálya a fiatalok számára - indokolta a drasztikus visszaesést Gál Sándor, a Független Rendőr Szakszervezet Tanintézeti Tagozatának ügyvivője. Szavai szerint ez nemcsak a felvételi jelentkezők létszámán látszik, de már az iskolák nyílt napjain is jóval kevesebb az érdeklődő, mint korábban. Olyan szintű korlátozások vonatkoznak ugyanis a rendőrökre - például mellékállást csak nehezen tudnak vállalni, a törvény értelmében őket, és családtagjaikat is folyamatosan ellenőrizhetik - amelyek nem állnak arányban a megszerezhető jövedelemmel.

Hiába mutatnak vonzó képet a szakgimnáziumok a rendőri pályáról, ha az ismerősöktől és a sajtóból mást hallanak a diákjelöltek. Egy frissen végzett rendőr 130-140 ezer forint nettót keres, emellett rozsdás zuhanyzóban, málló vakolatú öltözőben ér véget a napi szolgálata. A fiataloknak nem hozott semmit az életpálya-modell - indokolta a rendőri pálya leértékelődését Gál Sándor.

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html