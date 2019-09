Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hibásnak minősíthet a NAV több tízezer adóbevallást - figyelmeztetés érkezett

Angyal József okleveles adószakértő már augusztus 12-én, a bevallás napján jelezte, hogy kellemetlen meglepetésbe futhatnak bele a bérszámfejtők a június-júliusi áthúzódó szociális hozzájárulási adó kedvezményeinek érvényesítésénél, illetve a (1908-as) bevallásnál. Előzmény, hogy a szociális hozzájárulási adó júliustól 19,5 százalékról 17,5 százalékra csökkent - írja a 24.hu.

Eredetileg úgy volt, hogy az időben áthúzódó szochókedvezményeknél már a 17,5 százalékot kell figyelembe venni (8.0-ás verzió), de a NAV 4 nappal a bevallás előtt mégis a 19,5 százalék mellett tette le a voksát (9.0-ás es verzió).

Angyal szerint túl későn jött ki a NAV az új verzióval, hiszen legkésőbb 30 nappal a bevallás előtt kell az adóigazgatási kormányrendelet szerint közzétennie az adóhatóságnak, milyen bevallást kell használniuk a cégeknek. Arra számított, hogy annak a több tízezer vállalkozásnak, amelyek augusztus 8-ig beküldték a 1908-as adatszolgáltatást (még a 8.0-ás verziót) újra meg kell majd küldeniük azt, mert visszamenőlegesen hibásnak nyilvánítja a NAV frissítése (a 09-es verzió) - olvasható a portálon.

Az adóhatóság szerint viszont nem kell megijednie annak, aki nem hagyta az utolsó pillanatra a bevallást - az alapverzióval (8.0) helyesen kitöltött és beküldött bizonylatok nem lesznek hibásak. Továbbá hogy a felhasználók az új verziójú (9.0) programmal önellenőrizhetik a már beküldött bevallást.

Ám Angyal Józsefhez eljutott olyan a korábbi, 8.0-ás verzióval beküldött bevallás, amit a NAV hibásnak minősített, pontosan a fenti okból. Ez azt jelenti, hogy a beküldött bevallást a NAV nem fogadta be, nem dolgozta fel, így az adóhatóság által javasolt önellenőrzés fogalmilag kizárt. A hibajavításnál ráadásul nemcsak azoknál a dolgozóknál kell megismételni a bevallást, akik az áthúzódó kedvezményben érintettek, hanem az összes munkavállalóra ismételten be kell küldeni azt - hívta fel a figyelmet. Az áthúzódó szochókedvezmények az alábbi foglalkoztatottaknál merülhetnek fel:

25 év alatti pályakezdők,

gyed, gyes, gyet mellett dolgozó munkavállalók,

tartósan álláskereső személyek,

szabad vállalkozási zónában foglalkoztatottak.

Angyal József szerint mindez azt jelenti, hogy ha egy több száz főt foglakoztató vállalkozásnál akár csak egyetlen munkavállalónál is igénybe vették az áthúzódó kedvezmények valamelyikét, és a 8.0-ás verzióval küldték be a bevallást, akkor azt a NAV hibásnak minősíti és az összes munkavállalóra javító bevallást kell beküldeni. Az okleveles adószakértő továbbra is arra számít, hogy a NAV több tíz-, de akár több százezer vállalkozás szochóbevallását minősítheti visszamenőlegesen hibásnak.