Hirtelen hőhullám éri el a térséget - helyenként 30 fok is lehet

Az időjárási modellek is megerősítik, hogy mind a kelet-közép-európai térségben, mind pedig a Balkán-félszigeten extrém magas, az ilyenkor megszokottnál 10-15 fokkal magasabb hőmérséklet várható - írja a Severe Weather.

Az időjárási szakportál szerint helyenként a 30 Celsius-fok sem kizárt, amely október második felében nem éppen megszokott.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) is azt írja, hogy a következő napokban is szokatlanul meleg és száraz levegő alakítja időjárásunkat. Hétfőn tovább erősödik a nappali felmelegedés, és újabb rekordok dőlnek majd meg. Vasárnap például Budapest János-hegy völgy állomáson 13,5 Celsius fokig hűlt le a levegő, mellyel új fővárosi legmagasabb napi minimumhőmérséklet rekord született.

Országosan szintén megdőlt a minimumhőmérséklet rekordja: Balatonlellén 15,9 fokig hűlt le a levegő, amely az 1953-as badacsonytomaji 15,3 fokot döntötte meg. Adonynál tegnap 26,9 fokot mértek, amely a 2012-es körösszakáli 26,8 fokot döntötte meg.

Ez a friss előrejelzés

Hétfőn döntően napos idő várható fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül. Többfelé élénk lökések kísérik a déli, délnyugati szelet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű. Késő estére 13 és 18 fok köré hűl le a levegő.

Kedden az éjszaka képződött ködfoltok nagy része már a reggeli, délelőtti órákban feloszlik, és ezt követően jobbára napos időre készülhetünk kevés fátyolfelhővel. Az Alpokalja térségében, illetve a Kisalföld egyes részein azonban akár tartósabban is megmaradhat a köd, illetve rétegfelhőzet. Számottevő csapadék nem várható, legfeljebb a ködös tájakon fordulhat elő szitálás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 6 és 13 fok között valószínű, de néhol ennél hidegebb is lehet a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet az ország nagy részén 23 és 27 fok között alakul, azonban a tartósabban ködös északnyugati részeken ennél több fokkal hűvösebb is lehet.

Szerdán többnyire gyengén felhős, napos, alapvetően csapadékmentes idő várható. Az éjszakai órákban főként északon, északnyugaton többfelé képződik köd. Csapadék nem lesz, de a ködös területeken szitálás előfordulhat. A déli, délkeleti szél a Kisalföldön megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 22, 27 fok között alakul, de a tartósan ködös helyeken ennél kissé hűvösebb lehet.

Csütörtökön az éjszaka képződő ködfoltok reggel, délelőtt feloszlanak, utána túlnyomóan derült, napos idő lesz. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6, 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21, 27 fok között alakul.