Hirtelen nagyon megijedtek a magyarok

A GKI fogyasztói bizalmi index trendje ötödik hónapja, július óta csökken. A havi mérséklődés mértéke most decemberben volt a legjelentősebb (5,5 pont) - adta hírül a GKI Gazdaságkutató Zrt.

November elején, még az újabb járványügyi korlátozások bevezetése előtt ugyan átmenetileg minimálisan emelkedett az index, az év utolsó hónapjában mért mínusz 38,5 pont azonban megegyezik a tavaszi pánikot követő első hónap, azaz május még nagyon alacsony értékével.

A tavaszi első járványkörben, áprilisban a legnagyobb mértékben a munkanélküliségtől való félelem erősödött. Ebben december újabb romlást hozott, így 2020 utolsó hónapjára az áprilisi zuhanásnak összességében mindössze egyharmadát sikerült eltüntetni.

A lakosság saját pénzügyi helyzetének alakulását az előző hónaphoz képest közepesen romlónak értékelte, így e mutató az áprilisi esés 40 százalékát tudta visszaépíteni.

A magyar gazdaság jövőbeli helyzetének megítélése is jelentősen romlott decemberben, az áprilisi zuhanásnak itt is csak 40 százalékát sikerült ledolgozni. Bár áprilisban a sokkhatás legkevésbé a lakosság saját jövőbeli megtakarítási képességének megítélését érintette, augusztusban jelentős romlás következett be, azóta alig változott az értéke.

A friss adatok alapján decemberben kissé csökkent a fogyasztók inflációs várakozása. Ugyanakkor a nagy értékű tartós fogyasztási cikkek jelenlegi vásárlási feltételeit novemberhez képest közepesen romlónak érzékelték az emberek - közölte a GKI Gazdaságkutató Zrt.