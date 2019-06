Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hivatalos: a kapitány adatokat törölt saját telefonjáról

Ügyészi ügyfeldolgozó csoportot hozott létre a fővárosi főügyész a halálos tömegszerencsétlenséggel járó dunai vízibaleset ügyében - adta hírül a Fővárosi Főügyészség.

A fővárosi főügyész - a legfőbb ügyész egyetértésével és engedélyével - a Duna budapesti szakaszán történt vízibaleset ügyében 5 ügyészből, illetve alügyészből álló ügyészi ügyfeldolgozó csoportot hozott létre.

A csoport jelenlegi feladata, figyelemmel arra, hogy az ügy vizsgálati szakaszban van, a nyomozó hatóságtól folyamatosan érkező adatok elemzése és értékelése. Ezen túl a fővárosi főügyész külön ügyészt jelölt ki a Dél-koreai Nagykövetség munkatársaival való kapcsolat biztosítására.

A nyomozási bíró 2019. június 1-jén egy hónapra elrendelte a gyanúsított (a Wiking Sigyn kapitánya Jurij C. - szerk.) letartóztatását. A bíróság emellett megállapította, hogy a hajóskapitány 15 millió forint óvadék letétele esetén, Budapest területén bűnügyi felügyeletbe kerül, nyomkövető eszköz alkalmazása mellett. Az óvadék megengedése ellen az ügyészség fellebbezéssel élt.

A Fővárosi Főügyészség beszerezte azt a hivatalos információt is, hogy a Hollandiában idén április 1-jén balesetet okozó hajó kapitánya és a jelen ügyben gyanúsított kapitány ugyanaz a személy, őt Hollandiában is gyanúsítottként vonták felelősségre. Erről korábban lapunk is írt a Hajozas.hu információira hivatkozva.

A nyomozás adatai szerint a szállodahajó kapitánya jelen ügyben az ütközés után a telefonjáról adatokat törölt.

Erről az ügyben eljáró VI. és VII. Kerületi Ügyészség fellebbezése indokolásának kiegészítésében a bíróságot is tájékoztatja és a letartóztatás indokaként a bizonyítás megnehezítésének vagy meghiúsításának megakadályozására is hivatkozik.