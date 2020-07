Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hol állnak a magyar egyetemek a világranglistán? - Íme, a friss lista

A világ egyik legfontosabb egyetemi ranglistájára, az Academic Ranking of World Universities (ARWU) toplistáján több magyar egyetem is szerepel - örvendezett az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese. A magyar egyetemek méltatásából (természetesen) kimaradt a CEU, pedig azokon a tudományterületeken, amelyeken másik magyar egyetem is szerepel, jócskán beelőzi azt.

"A napokban az Academic Ranking of World Universities (ARWU) toplistájára került fel több magyar egyetem is. A kormány célja az, hogy a magyar fiatalok a jövő nyertesei legyenek - ehhez pedig elengedhetetlen a világszinten is versenyképes felsőoktatás" - jelentette ki Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, parlamenti és stratégiai államtitkára a közösségimédia-oldalán, és egyben gratulált az intézményeknek az elismeréshez. A régió egyik legnagyobb agrárképzési intézménye jöhet létre Magyarországon

Diákok, figyelem! Megszűnik a brit tandíjtámogatás Az említett listán a ShanghaiRanking Consultancy által összeállított ARWU listát tartják a három legfontosabb egyetemi rangsor egyikének, az oktatók és kutatók számára pedig talán a legfontosabb, hiszen különös hangsúlyt fektet a kutatásra. A tudományterületek szerinti rangsort átlátható módszerekkel és harmadik felektől származó adatokra támaszkodva állítják össze, a rangsorolásnál felhasznált szempont pedig a kutatások minősége, a nemzetközi együttműködések kiterjedtsége, a kiemelkedő kutatások száma, és a legmagasabb szintű tudományos elismerések. A rangsor készítésekor a tudományos díjakat is figyelembe veszik. A természettudományok, mérnöki tudományok, élettudományok, orvostudományok, és társadalomtudományok összesen 54 területét és több mint 4000 egyetemet vizsgáltak az idei tudományterületek szerinti ranglista összeállításakor, amelyek közül végül 90 ország 1800 intézménye került be a világ 500 legjobbja közé. Az ITM miniszterhelyettesének üzenetében - a tárca közleménye szerint - kiemeli, hogy a kormány célja "a kor kihívásainak, a gazdaság és a társadalom elvárásainak megfelelő, folyamatosan fejlődő és a világszínvonal felé törekvő felsőoktatási rendszer fejlesztése". Ennek a törekvésnek az eredménye, hogy újabb nemzetközi listán értek el magyar egyetemek előkelő helyezést. Az ARWU 2003 óta megjelenő listájára 2020-ban a magyar egyetemek közül reáltudományok területén többen is felkerültek. Kik szerepelnek a listán és hol? A ShanghaiRankig 2020-as listáján a magyar egyetemek közül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (ELTE), a Debreceni Egyetem (DE), a Szegedi Tudományegyetem (SZTE), a Semmelweis Egyetem (SOTE), a Pécsi Egyetem, a Corvinus Egyetem, a Szent István Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem, valamint a Magyarországról elüldözött Közép-európai Egyetem (CEU) szerepel. A tavalyi listán még csak 6 egyetem szerepelt, a BME, az ELTE, a DE, az SZTE, a SOTE és a CEU. Az ELTE matematika területén a 401-500., fizikatudományban a 151-200., biológia területén a 301-400., ökológia és meteorológia területén pedig - megőrizve a tavalyi helyét - 301-400., míg pszichológia terén szintén a 301-400. legjobb egyetem között van a világon. A BME matematika tudományággal került fel a 401-500. helyezettek közé az idei ranglistán. A Debreceni Egyetem fizikával került be a 301-400. legjobb egyetem közé. A Szegedi Tudományegyetem fizika (401-500.) és klinikai orvostudománnyal került fel szintén a 401-500. helyezést elért egyetemek közé. A SOTE biológia terén a 301-400., humánbiológia terén a 401-500., klinikai orvostudományban 201-300., orvostechnológiában a 201-300., gyógyszerészeti területen pedig a 401-500. helyen áll. A Pécsi Egyetem a klinikai orvostudományban és az egészségügy területén szerepel a 401-500. helyezettek között. A Szent István Egyetem és az Állatorvostudományi Egyetem állatorvostudománnyal szerepel a világ 201-300. helyezettek között. A Corvinus Egyetem gazdaságtudományi területen a 401-500., míg politikatudományban a 301-400. helyen szerepel. És az elűzött CEU hogy szerepelt? A CEU négy tudományterületen került fel a ShanghaiRanking idei ranglistájára, ezek közül közgazdaságtudomány, politikatudomány és közigazgatás területén a 101-150. közötti mezőnyben található, míg pszichológiából a legjobb 201-300. legjobb egyeteme között szerepel a világon. Az egyetem közleményében megjegyzi, hogy a fenti négy tudományterületen a CEU teljesített a legjobban Magyarországon, míg közgazdaságtudomány területén Magyarországon és Ausztriában számít a legjobbnak, a közép- és kelet-európai régióban pedig megosztott első helyet kapott.