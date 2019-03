Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Hol lesz a következő budapesti lomtalanítás?

Március végén indul a XIII. kerületi lomtalanítás.

Február közepén a XIX. kerületben kezdődött az idei lomtalanítási sorozat. Azóta az I., az V. és a VIII. kerületre is sor került, a XXII-ben most folyik a lomtalanítás és vasárnap fejeződik be.

A Fővárosi Közterület-fenntartó (Főkefe) naptára szerint

a XIII. kerületben március 17-24.

a III. kerületben március 25. - április 4.

a X. kerületben április 8-16.

a XII. kerületben április 24-28. között lesz a lomtalanítás.

A Főkefe honlapján "nyomatékosan" felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy a fenti időszakok a kerület egészére vonatkoznak. Az adott ingatlanokat érintő lomtalanításról, illetve a lom kikészítésének pontos időpontjáról minden lakos a postaládájába bedobott hírlevélből tájékozódhat.

A cég korábban arra kérte a budapestieket a tartsák be a lomtalanításai szabályokat, az úgynevezett "nagydarabos hulladékot" lomok elszállítására a kitűzött napon, 18 óra után helyezzék ki.

