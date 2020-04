Home office-ban dolgozik? Akkor erről tudnia kell!

A terjedő home office miatt a munkaidő a válság kezdete óta növekedett, mivel otthonról könnyen hosszabb munkaidőt tartani. A helyzet még bonyolultabb lehet a szülők számára, akik jelenleg otthon vannak gyermekeikkel, mivel valószínűbb, hogy este dolgoznak, hogy utolérjék magukat.

Csakhogy a túlmunka negatív hatással van a mentális egészségre és az ezzel járó stressz az immunrendszert is gyengítheti. Íme a Hays Hungary tíz javaslata, amellyel elkerülheti, hogy hosszabb órákban dolgozzon:

Állítson fel szigorú határokat!

Ha van rá mód, alakítson ki otthoni irodát, íróasztallal, megfelelő székkel és világítással és mindig ott dolgozzon. A munkaidő kezdési és befejezési pontját egyértelműen beszélje meg azokkal, akikkel együtt él. Írja be a naptárjába, hogy mettől-meddig dolgozik és ossza meg kollégáival, így elkerülhető, hogy a munkaidején kívül keressék. Az ilyen intézkedések fontos szerepet játszanak abban, hogy világosan megkülönböztesse élete munka és magánélet területeit. Ehhez viszont az kell, hogy a munkaidőben csak a munkára koncentráljon. Ez különösen bonyolult lehet a gyermekekkel élők számára. Ha a fentiekből magára ismert, fontolja meg olyan időszak megszervezését, amikor a háztartás más tagjai vigyázhatnak a gyerekekre.

Minden nap csak azon feladatokra összpontosítson, amelyek jelenleg igazán fontosak!

A munkanap elején döntsön néhány olyan fő feladatról, amelyeket meg fog csinálni aznap. Ez azt is segíti, hogy a lehető leghatékonyabb legyen, és a nap végén mérhető eredményeket érjen el, így könnyebb lesz abbahagyni a munkát és élvezni a nap hátralévő részét.

Mondjon nemet feladatokra, ha szükséges!

A jelenlegi helyzetben a prioritások és a fókuszterületek szinte napi szinten változhatnak. Emiatt van szükség önbizalomra, hogy nemet mondjon olyan feladatokra, amelyek nem segítenek abban, hogy elérjék azon célokat, amelyek jelenleg igazán fontosak.

Beszélje meg a napirendet az Önnel együtt élőkkel!

Ha olyan emberekkel él együtt, akik eltérő munkaidőben dolgoznak, akiknek még a kijárási korlátozás idején is be kell járniuk dolgozni, vagy akik jelenleg nem dolgoznak, könnyen előfordulhatnak félreértések. Az otthoni munka nem azt jelenti, hogy nap közben lesz ideje elmenni bevásárolni, főzni vagy csak hosszasan beszélgetni velük. Fontos tehát, hogy megbeszéljék ki mikor dolgozik.

Minimalizálja a zavaró tényezőket!

Kapcsolja ki a telefonján az értesítéseket, hogy azok ne vonják el a figyelmet a munkáról. Ha van saját szobája, ahol dolgozhat, csukja be az ajtót, így az Önnel együtt élők is kevésbé fogják elterelni a figyelmét. Készítsen be magának innivalót és esetleg valami rágcsálnivalót is, hogy ne kelljen emiatt kijárkálni a konyhába.

Tartson ebédszünetet!

De ne az íróasztalnál! Ha lehet, üljön le az ebédlőasztalhoz, vagy ha teheti menjen ki a friss levegőre (erkélyre, kertbe). Így az ebédszünetet valódi szünetként érezheti. Ez segít, hogy motiváltabbnak érezze magát, amikor délután folytatja a munkát.

Miután a munkanap lejárt:

Csukja be az otthoni iroda ajtaját!

Nem elég azt mondani, hogy 9-től 5-ig dolgozik - fel is kell állni az asztalától, ha 17 óra van. Próbálja meg nem keverni otthoni és munkahelyi életét. Különösen csábító lehet sok ember számára, hogy késő este ,,még gyorsan ránézzen valamire". Ez azonban az alvás kárára mehet, amely miatt másnap sokkal fáradtabb és ezáltal kevésbé hatékony lesz.

Kapcsolja ki a céges laptopot, telefont!

Ha ez nem lehetséges, legalább korlátozódjon arra, hogy este csak egyszer vagy kétszer ellenőrizze a munkahelyi emaileket. Használja a személyes laptopját vagy telefonját - ha van ilyen - a személyes dolgokhoz, például online vásárláshoz.

Tegyen valamit csak saját magáért!

Menjen el egyedül sétálni vagy futni, vagy csak nézzen meg egy részt a kedvenc sorozatából. Ez is segít a mentális egészség fenntartásában és a munka-magánélet időszakok elkülönítésében.

Összpontosítson a pozitív dolgokra!

Ne fordítsa teljes figyelmét a körülöttünk zajló válságra. Ehelyett próbáljon összpontosítani a pozitív dolgokra. Próbáljon meg minél több időt tölteni a szeretteivel, barátaival, akár csak online.

Ne engedje, hogy a túlmunka veszélyeztesse jól-létét ebben a nehéz időben!