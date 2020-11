Home office-ban dolgozik? Akkor erről tudnia kell!

A munkáltatónak meg kell győződnie, hogy a dolgozói rendelkeznek a távmunkához szükséges feltételekkel, amiről akár személyesen is megbizonyosodhat - hívja fel a figyelmet a Bán és Karika Ügyvédi Társulás. Az otthoni munkavégzés szabályozását célzó friss kormányrendelet alapján a foglalkoztató már nem dönthet egyoldalúan a home office bevezetéséről.

Az otthoni munkavégzés kapcsán bevezetett átmeneti szabályozások mellett sem lehet megfeledkezni arról, hogy a könnyítések mellett vannak alsóbb szintű jogszabályok és részletszabályok, amelyeket változatlanul be kell tartani.

Ezen előírások többek közt a munkahelyi szék és a munkatér méreteit, sőt még a szükséges fényforrások paramétereit is meghatározzák. A feltételek teljesülését a munkáltatónak ellenőriznie kell, és kötelező meggyőződnie arról, hogy adottak a távoli munkavégzéshez szükséges körülmények a beosztottak számára.

Erről a foglalkoztató akár személyesen is megbizonyosodhat vagy kérhet a helyszínről fotókat. A cég nyilatkozatot is igényelhet az alkalmazottól, amelyhez a munkavállaló által készített képeket is bekérhet.

A foglalkoztatók számára a távmunkavégzés friss veszélyhelyzeti szabályozása valóban rugalmasságot biztosít, amelynek egyik fontos eleme, hogy nincs szükség a munkaszerződés módosítására annak alkalmazásához. Fontos tudni, hogy a távmunka elrendelésének szabályai eltérnek a tavaszi intézkedésektől. Míg tavasszal egyoldalúan is elrendelhette a foglalkoztató a távmunkavégzést, addig a mostani vészhelyzethez kapcsolódó intézkedések hatására a munkáltató és a munkavállaló megállapodással dönthetnek a home office mellett - mondta Nyitrai Tibor, a Bán és Karika szakértője.

A távoli munkavégzésre vonatkozó közös megállapodás részleteit nem határozza meg a jelenlegi szabályozás, azonban a későbbi vitás helyzetek elkerülése érdekében érdemes minden részletet írásba foglalni. Így későbbi vitás helyzetben sem kell tartani kellemetlen, akár súlyos pénzügyi következményektől.