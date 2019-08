Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Honnan jöhetett a bűz? - Már a kormányhivatal is vizsgálódik

Lakossági bejelentések alapján hatósági vizsgálat indult az orrfacsaró bűz – trágyaszag – miatt, amely csütörtökön kezdett el terjengeni Budapesten – válaszolta a Pest Megyei Kormányhivatal a hvg.hu kérdésére.

Csütörtökön Budapest több kerületében és több főváros környéki településen iszonyatos bűz terjengett. Az első hírek Zsámbékot emlegették, mint a bűz forrását, ám később kiderült, hogy nem Zsámbékról hozta a szél a kellemetlen szagot.

Gyanúba keverték a Gyermelyi Zrt.-t, ám a gyanút Kókai Rita gyermelyi polgármester azzal utasította el, hogy Gyermelyen nincs semmilyen szag, lakossági bejelentést sem kapott róla.

A hvg.hu az ügyben megkereste a a Gyermelyi Zrt.-t is, amely nagy területen Szomoron, Bajnán és Budajenőn is, Káhn Norbert kereskedelmi igazgató pedig úgy válaszolt, a vállalatcsoport növénytermesztéssel foglalkozó cégei valóban trágyáznak minden év augusztusában-szeptemberében, most éppen a a Szomor melletti Somodorpusztán, de szinte kizárható, hogy a Budapesttől 40 kilométerre lévő kis területen kiszórt, majd azonnal beszántott trágya okozott a fővárosban problémát.

A 444.hu eközben a Fővárosi Csatornázási Művekhez fordult a kérdéseivel, amelytől azt tudta meg, hogy ellenőrizték, biztosan nem a közcsatorna-rendszerrel van a baj.

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármestere a katasztrófavédelemtől azt az információt kapta, hogy a levegőben nincs szennyező anyag, egyszerűen csak bűz van.

Óbarok felől jött volna?

Az InfoStart.hu a Budaörsi Infóra hivatkozva korábban azt írta, hogy a szagot az Óbarok-Újbarok-Bodmér közötti földekről hozta a szél. A laphoz Csongrádi Eszter, az Óbarok kerti vasút hálózat és a hozzá kapcsolódó Felcsút Natura 2020 projekt marketing igazgatója juttatta el ezt az információt, amelyben még az is szerepelt, hogy még hatszor lesz olyan munka, ami hasonló szaghatással jár, de figyelembe veszik a szélirányt a feszített munkatempó ellenére is.

Ezen a vonalon alakítják ki Magyarország és Európa leghosszabb közforgalmú kerti vasút hálózatát, mellyel párhuzamosan tangazdaságok, új parkerdő és tanösvények létesülnek. A talaj-előkészítés érdekében végzett az Óbarok Kerti vasút Kft. csütörtökön vizes bázisú trágyázást egy speciális orosz kompozit trágyával, hogy a növénytelepítés az elkövetkezendő hetekben el tudjon kezdődni.

A hvg.hu-nak a Pest Megyei Kormányhivatal a fentiekkel kapcsolatban azt válaszolta, hogy lakossági bejelentések alapján vizsgálatot folytat a hivatal.

Szél hozta

Fehér Balázs meteorológus azt mondta: nyugatról fújt az enyhe szél, ami azt eredményezi, hogy a szag a bűzforrástól nem megy nagyon messzire, viszont jobban szét tud terjedni.



Forrás: OMSZ

Azt, hogy mi a "nagyon messzire" kilométerben mit jelenthet, nem tudta meghatározni, az ugyanis sok mindentől függ, elsősorban attól, milyen anyagok alkották a szagot, lehet olyan anyag benne, ami már kis koncentrációban is érzékelhető. Annyi biztos, a szél 20 kilométer/órával terítette a bűzt tegnap.