Hosszabb lett az adóslista - még 1,3 millió szerződéssel van baj

Ahogy elindult a babaváró hitel, megugrott a természetes személyek száma a KHR-ben. A negatív adóslista egyre rövidebb, öt év eltűnt alatt az aktív KHR-esek harmada.

Alighogy elindult a Babaváró támogatás, máris tízezerrel több adós jelent meg a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR). Ebben a rendszerben tartják nyilván az összes lakossági és vállalati adóst, illetve itt vezetnek listát a rossz adósokról is. Június végén még csupán 5,023 millió természetes személy adatai szerepeltek a rendszerben, szeptember végén viszont már 5,033 milliót listázott a KHR.

Csökken a szerződések száma

Bár a jelek szerint vannak új ügyfelek a lakossági hitelpiacon, a szerződések száma folyamatosan csökken. Az elmúlt öt évben több mint 1,2 millió hitelszerződést zártak le. Közben persze születtek újak is, de ennek ellenére is csökkent a hitelek száma. 2014 végén még 8,162 millió élő lakossági hitelszerződést tartottak nyilván a KHR-ben, ebből az idén szeptemberre 7,426 millió maradt. A hitelszerződések száma azért nagyobb, mint az adóslistán szereplő természetes személyeké, mert vannak adósok, akiknek több hitelük is fut párhuzamosan.

A KHR 2010-ig csak a rossz adósokat listázta, azóta viszont pozitív adóslistaként is működik. Ennek is köszönhető, hogy a rendszerben szereplő természetes személyek száma 2018-ig folyamatosan nőtt, tavaly év végén 5,039 millióan szerepeltek a nyilvántartásban. Az idén viszont valószínűleg a kifutó szerződések miatt fél év alatt 16 ezren kerültek ki a rendszerből. Júliusban viszont eljött a fordulat, hónapról hónapra nő a korábban hitellel nem rendelkező adósok száma, amiben szerepet játszhat a Babaváró hitel indulása, de akár az állampapírokra felvett lombardhitelek térnyerése is.

Javuló mutatók

A negatív adóslista eközben egyre rövidebb. A KHR negatív adóslistára akkor kerül fel egy ügyfél, ha a lejárt hiteltartozása meghaladja a mindenkori minimálbér nettó összegét, és ez 90 napig fennáll. Emellett fel lehet kerülni a listára olyan stiklikkel is, mint például a bankkártyával történő visszaélések vagy más csalások.

A nyilvántartott mulasztások száma 2014-ben még meghaladta a 2,2 milliót, ebből 1,9 millió volt a fennálló aktív mulasztás. Az idén szeptemberben már csupán 1,527 millió negatív KHR-es szerződés volt, amiből 263 ezer már úgynevezett megszűnt mulasztás volt, de 1,264 millióan viszont még aktív szerződés van a negatív adóslistán, vagyis öt év alatt minden harmadik aktív KHR-es lekerült a feketelistáról. A negatív adóslistán szereplők nem kaphatnak bankhitelt, köztük Babaváró támogatást sem, de a falusi csokból (családok otthonteremtési kedvezménye) elvileg nem zárják ki őket.

Egyre több a vállalati hitel

A vállalati hitelpiac pörög, és a szerződések száma is nőtt az idén. Szeptember végén 373 ezer élő szerződést tartott nyilván a KHR. Három évvel ezelőtt még 330 ezer alatt volt az élő vállalati hitelszerződések száma. Összesen 144 ezer cég rendelkezik valamilyen hitelszerződéssel, tehát egy átlagos vállalkozás többféle hitelt is fizet.

A cégek is egyre jobb adósok, a késedelmes hitelek száma folyamatosan csökken. 2016 végén még 57 ezer késedelmes szerződést tartottak nyilván, most már csupán 36 ezret.