Hová tűntek a vendégmunkások?

A Magyarországon dolgozó külföldi vendégmunkások száma jobban csökkent a foglalkoztatás visszaesésénél, főként azért, mert a más uniós tagállamokból érzett munkavállalók hazamentek.

A kormány 2017 júniusától a hiányszakmákban megkönnyítette az unión kívüli szomszédos országok munkavállalói számára a magyarországi munkavállalást. Ezzel a Szerbiára és Ukrajnára vonatkozó könnyítéssel egy időben eltörölték az ukrán állampolgárokra vonatkozó vízumkötelességet, ami szintén fontos szerepet játszott a vendégmunkások számának gyors növekedésében - írja a G7 a külföldi vendégmunkások tavalyi visszaeséséről szóló cikkében.

Tavaly azonban hat százalékkal esett vissza a vendégmunkások száma, ami jóval magasabb, mint a munkahelyek számának csökkenése, tehát a vendégmunkások Magyarországon az átlagosnál jobban megérezték a gazdasági visszaesést. (Igaz, jóval kevésbé, mint például az Ausztriában dolgozó magyarok.)

Az új munkavállalási engedélyek száma nyolc százalékkal csökkent 2019 és 2020 között. Mindeközben a nem uniós külföldi munkavállalók száma alig változott, a KSH adatok alapján inkább a többi uniós állampolgár hagyta el Magyarországot. Az ő számuk 14 százalékkal csökkent. Az EU-n kívüli országok közül a legnagyobb számban Ukrajnából jönnek hozzánk munkát vállalni , de az ő számuk is visszaesést mutat. A jelentős küldő országok közül Szerbia már 2019-ben is visszaesést mutatott, csak Indiából jöttek még idén is többen, mint tavaly.

Az EU-állampolgárok hazai regisztrációs igazolásainak száma azt mutatja, hogy a jelentős magyar közösséggel rendelkező országokból is egyre kevésbé vonzó célország Magyarország: 3780 román állampolgár regisztráltatta magát Magyarországon. Igaz, a kettős állampolgárság miatt esetükben erre nincs is feltétlenül szükség.