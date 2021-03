A kormány húsvét után nyitná az általános iskolákat

Március 22-én jönnek a középiskolai felvételi eredmények, április 15-16. az általános iskolai beiratkozás és május elején lesz az írásbeli érettségi – hagyományos módon.

A jelenlegi tervek szerint április 7-én indulna újra a tantermi oktatás az általános iskolákban, illetve térhetnének vissza a kisebb gyermekek az óvodákba - írja az infostart Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárra hivatkozva.

"Ez a jóslás kategóriája, de úgy készülünk, hogy húsvét után nyissunk - mondta Maruzsa. "Ha a járványhelyzet indokolja, akkor készek vagyunk ezen tolni, de ha a számok javuló tendenciát mutatnak, akkor mielőbb szeretnénk nyitni."

A középiskolások november eleje óta digitális tanrendben dolgoznak, de az államtitkár reméli, hogy náluk is minél hamarabb vissza lehet állni a jelenléti oktatásra. Szerinte három hét vagy egy hónap múlva olyan kedvező helyzet lehet, hogy mindenki visszatérhet, de az is lehet, hogy ütemezett visszatérés lesz az oktatási intézményekbe.

A járványhelyzet ellenére zajlik a középfokú felvételi eljárás, sőt már a végéhez közeledik. Március 22-én teszik közzé az intézmények a felvételi jegyzékeket, és utána március 25-ig lehet még módosítani az adatlapokat, ennek megfelelően történik az újrarangsorolás. Az államtitkár szerint április végére lesznek meg a végleges felvételi eredmények és május 10-től indul pótjelentkezés.

Április 15-16. lesz a beiratkozás az általános iskolákba. Most annyi a kedvezmény, hogy nem kell személyesen megjelenni szülőnek, hanem elektronikusan is intézheti a beíratást, és az eredeti dokumentumokat ráérnek szeptemberben leadni. Óvodai beiratkozás is lehetséges elektronikusan.

"Az érettségiző diákok úgy készüljenek, hogy május első napjaiban az írásbeli biztosan lesz, és úgy készülünk, hogy a szóbeliket is a hagyományos módon megtartjuk" - mondta.