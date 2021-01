Idén már nem pecázhat a Balatonon úgy, mint tavaly

Változnak a balatoni pecázás szabályai, több módosítást, illetve szigorításokat is tartalmaz az idei évre érvényes horgászrend.

Jelentős változások történtek idén a Balatoni és a Behúzós Horgászrend formai és tartalmi kialakításában. A horgászrendbe bekerült több olyan információ és területi érvényességet érintő szabály, amelyek eddig a területi jegyeken, de nem a horgászrend részeként kaptak helyet.

A Balatoni Halgazdasági Nonprofit Zrt. egyebek mellett akadályozná, hogy egy gyermekjegy mögé bújva játszanák ki egyes felnőttek az általános jegy megvásárlását.

Kiterjesztenék a ragadozóhal fogási tilalmat az április hónapban tapasztalt azon magatartás miatt, hogy több horgász csukázás címszóval az ívó balinokra, süllőkre célzottan horgászott. Ezért az eddigi 1 hónapos ragadozóhal fogási tilalmat április hónapra is kiterjesztik.

A korábban is meglévő kikötőrendek mellett egyre több helyen várható, hogy helyi területhasználati rendszabályokat vezetnek be az egyes partszakaszok fenntartói. Például ilyen helyi szabályozás vezettek be a Tihanyi-félsziget keleti oldalán, a balatonfenyvesi mólón, illetve több kijelölt behúzós horgászhely esetében is.

Több ponton módosították a behúzós horgászrendet is, és a horoghasználatot is. E mellett tilossá vált a horgászhelyen a kifogott halak tisztítása, feldolgozása.

A Balatoni Horgászrend és a Behúzós Horgászrend módosítási terveinket véleményezésre megküldték a Balaton körül érintett megyei szövetségeknek és horgász egyesületeknek, valamint a MOHOSZ-nak. Javaslataikat és észrevételeiket figyelembe vették a bevezetett új szabályok kapcsán.



További részleteket itt lehet olvasni.