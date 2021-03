Időjárás: változékony és esős idő vár ránk

Vasárnap délután már abbamaradnak a záporok és esőzések országszerte, de hétfő estétől kezdve visszatér a csapadékos időjárás Magyarország felé. Március 15-én nem lesz igazi kiránduló idő, de nem kell tartani az esőzésektől.

Vasárnap este - a korábbi várakozásoknak megfelelően - már erősen felhős vagy borult lesz az ég országszerte, de az Északnyugat-Dunántúlon hajnalban elkezd vékonyodni, szakadozni a felhőzet. A csapadékzóna délkelet felé húzódik, így főként az Alföldön várható többfelé - a délkeleti határvidéken akár jelentősebb mennyiségű - eső, zápor. Másutt számottevő csapadék már nem valószínű. Az északnyugati, északi szelet egyre többfelé kísérik erős, néhol viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és 5 fok között alakul, de helyenként gyenge fagy is lehet - írja előrejelzésében az Országos Meteorológia Szolgálat a Met.hu-n.

A hidegfrontra érzékenyeknek még nehéz időszaka lesz: legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges.

Hétfőn, március 15-én az ország nagy részén felhős idővel indul lesz reggel, de később északnyugat, nyugat felől szakadozik, vékonyodik a felhőzet, a gomolyfelhő-képződés mellett pedig a legtöbb helyen hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Néhol kialakulhat zápor, a hegyekben esetleg hózápor. A Tiszántúlon ezzel szemben akár egész nap borult lehet az idő, és ott eső, záporeső továbbra is előfordulhat. Az északnyugati, északi szelet nagy területen kísérik erős, néhol viharos lökések, majd estére a legtöbb helyen veszít erejéből a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 12 fok között várható, de a tartósabban felhős Tiszántúlon pár fokkal hűvösebb lesz.

Hétfőn Zalaegerszegen várható jelentősebb mennyiségű csapadék, de itt is 11 fok lehet nappal, míg Budapesten 11, Gyöngyös és Eger közelében 12 fokra is melegedhet a levegő. Esőzésekre és hidegre van kilátás Szeged, Békéscsaba, Debrecen, Nyíregyháza vonalában, ahol 5-6 fok lesz a napközbeni hőmérséklet.

Kedden éjjel közepesen, a Dunántúl egyes részein és a keleti megyékben erősen felhős lesz az ég. Előbbi tájakon záporok, utóbbi térségben eső, havas eső is lehet. Napközben az ország nagy részén napos, gomolyfelhős idő várható szórványos záporokkal, az északkeleti határ közelében viszont felhős lesz az ég és kisebb eső is kialakulhat. Az északnyugati, északi szél nagy területen megerősödik, Sopron és a Zemplén vidékén viharos lökések is lehetnek. Sopron, Győr, Szombathely és Veszprém térségében 7-8 fokos idő várható az esőzések mellett, de éjszaka nem valószínű, hogy fagypont alá hűlne a levegő. Budapesten, Egerben, Debrecenben viszont az éjszakai hőmérséklet 0 fok körül alakul majd, de napközben 8-10 fok várható. Túlnyomóan derült ide Kecskemét, Szeged és Békéscsaba vidékén várható, ahol 10 fok is lehet délelőtt-délután.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és 3 fok között alakul, de a fagyzugos északi völgyekben ennél hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 7 és 12 fok között várható majd napközben.