Nemkívánatos időjárási jelenség miatt figyelmeztet az OMSZ

Két fontosabb időjárási eseményre számíthatunk a következő napokban: napközben sokfelé lesz erős vagy viharos az északias szél, az éjszakai fagyok pedig egyre nagyobb területre visszatérnek - olvasható az OMSZ honlapján.

Kedd hajnalban a keleti országrészben marad a felhős idő, de a Dunántúl nyugati részein is lehetnek erősen felhős időszakok, másutt kevesebb lesz a felhő. A keleti határnál még előfordulhat gyenge eső, nyugaton néhol záporok, a magasabban fekvő részeken esetleg hózáporok lehetnek. Az északnyugati, északi szelet nagyobb területen kísérik élénk, helyenként erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul, de főleg az északi szélvédett völgyekben néhol ennél hidegebb is lehet.

Kedden napközben a Tiszántúlon jobbára erősen felhős vagy borult lesz az ég, másutt erőteljes gomolyfelhő-képződés mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. A keleti határvidék közelében további gyenge eső még előfordulhat, míg máshol szórványosan kell záporokra, a hegyekben hózáporokra számítani. Néhol esetleg az ég is megdörrenhet. Az északnyugati, északi szelet erős, a Dunántúlon és északkeleten helyenként viharos lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 8 és 12 fok között várható, de a tartósabban felhős tiszántúli tájakon pár fokkal hűvösebb lesz.

Szerdán kelet felől erősen megnövekszik a felhőzet, de a Dunántúlon még több-kevesebb napsütés is lehet. Helyenként kialakulhat zápor, hózápor, de a Tiszántúlon eső, a keleti határszélen havas eső is lehet. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, a Dunántúlon és az északkeleti országrészben viharos széllökések is lehetnek. A hajnali -3, +3 fokról délutánra 4 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Szerdára a széllökések miatt elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki az OMSZ Veszprém, Győr-Moson-Sopron és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékre. A várt legerősebb széllökések itt meghaladhatják a 70 km/h-t.

Csütörtökön többnyire erősen felhős lesz az ég, és néhol zápor, hózápor is előfordulhat. Az északi, északkeleti szél a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti országrészben időnként megerősödik. Hajnalban -6, +2, délután 4, 10 fok között alakul a hőmérséklet.