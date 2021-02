Csapadékos időszak elé nézünk

A talaj felső egy méteres rétege országszerte telített, az Alföldön többfelé áll a víz a földeken. A folytatásban pedig újabb és újabb csapadékhullámok érkeznek, így a belvizes területek kiterjedésének növekedésére lehet számítani a következő napokban - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

A következő egy hét során is változékonyan alakul időjárásunk, ugyanis Európa északi részén nagy mennyiségű igen hideg levegő halmozódott föl, melyet egy hosszan elnyúló, hullámzó vonal választ el a déli enyhe levegőtől. A két légtömeg határán sorra alakulnak ki a légörvények, melyek hazánk fölött is átvonulnak, de a számítások szerint egyelőre mi a meleg oldalon maradunk.

Sok lesz a felhő és gyakran fog esni is, a legtöbb valószínűleg vasárnap-hétfőn. Főleg esőre számíthatunk, de északon átmenetileg ónos eső, hó is hullhat. Összességében jövő csütörtökig nyugaton 5-10, keleten akár 15-30 mm csapadék is hullhat, de az előrejelzés bizonytalansága nagy, ezért érdemes folyamatosan figyelni legfrissebb előrejelzéseket.

Mivel a talaj telített, főleg az Alföldön a belvizes területek növekedésére lehet számítani.

A hőmérsékletben nagy különbségek lehetnek majd az országrészek között: délen maradnak a 10 fok körüli, időnként a fölötti maximumok, míg északon napközben is jellemzően 5 fok alatt marad a hőmérséklet. Komolyabb éjszakai fagy (-5 fok alatt) nem valószínű.

A következő egy hét során 22 perccel hosszabbodnak a nappalok - írják a meteorológusok.