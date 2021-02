Ekkor ér véget a farkasordító hideg

Melegfront érkezik, emiatt kedden már nem lesz az előző napokéhoz hasonló zavartalanul napos idő. A héten enyhülésre számíthatunk, ez azonban nem mindenütt ugyanolyan mértékben megy majd végbe - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Hétfőn késő délutántól északnyugat, nyugat felől megnövekszik, éjszaka egyre többfelé meg is vastagszik a felhőzet, és főként az éjszaka második felében északnyugaton, nyugaton már havazás is várható.

Kedden kezdetben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd elsősorban keleten és délen vékonyodik, szakadozik a felhőzet. A déli, kora délutáni órákig az ország északi felében - nagyjából a Tisza vonaláig - valószínű havazás, északnyugaton havas eső is lehet.

Hétfő estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. Holnap néhol megélénkül a déli, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -13 fok között alakul, de a hóval borított, tartósabban derült tájakon hidegebb lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden -2 és +4 fok között várható.

Szerdán az éjszakai, délelőtti órákban közepesen vagy erősen felhős lesz az ég. Változó, de többnyire gyenge intenzitású csapadékzóna vonulhat át hazánk felett. Általában eső valószínű, de főleg az ország északkeleti harmadán havas eső, havazás, néhol ónos eső is előfordul. Délutántól nyugat felől egyre többfelé szakadozik, csökken a felhőzet, de néhol még kialakulhatnak záporok. Több helyütt megélénkül a déli, délután helyenként megerősödik az északnyugatira forduló szél. Hajnalban általában 0, -7, a kezdetben kevésbé felhős, havas tájakon -8, -14 fokot mérhetnek. Kora délután többnyire 4, 10, az Északi-középhegységben 0, +4 fok valószínű - írják a meteorológusok.

Csütörtökön hazánk nagy részén számíthatunk több-kevesebb napsütésre, de erősebben felhős körzetek is előfordulnak, esősorban délnyugaton és északkeleten. Az ország nagy részén nem várható csapadék, az északkeleti határ közelében azonban gyenge eső, hajnalban még akár hószállingózás is lehet. A nyugati, északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -5 fok között alakul, de a derült, havas részeken -8, -12 fokig is lehűlhet a levegő. Kora délután többnyire 6, 11 fok várható, ugyanakkor az Északi-középhegységben 2, 5 fokot mérhetnek.