Érkezik az újabb csapadékzóna, de szombaton már szép idő lesz

Éjjel csapadékzóna éri el az országot, de szombaton már általában napos, gomolyfelhős idő várható. Vasárnap ugyanakkor többfelé várható eső, záporeső, a nagyobb mennyiségű csapadék a délnyugati megyékben hullhat - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) előrejelzéséből.

A délnyugati tájakon erősen felhős, borult lesz az ég, máshol többórás napsütés várható. Csütörtök délután délnyugat felől egyre nagyobb területen beborul az ég, egy újabb csapadékhullám érkezik. Éjszaka a középső, majd a délkeleti országrészben is egyre többfelé elered az eső. A Dunántúl déli részén jelentős mennyiségű csapadék is hullhat. Az éjszaka második felében északnyugat felől gyorsan csökken a felhőzet, a hajnali órákban már csak a Tiszántúlon maradhat több felhő, és itt reggelig még további eső, zápor kialakulhat. Szombaton általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd kora délután nyugat felől megnövekszik a fátyolfelhőzet. Számottevő csapadék már nem alakul ki. Az északnyugati, nyugati szél az ország északi felében erős lesz, egyes részeken viharossá lökések is lehetnek. Délutántól fokozatosan veszít erejéből a légmozgás, majd szombaton ismét megerősödik a délire forduló szél a Dunántúlon, valamint az Északi-középhegység térségében. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke általában 0 és 5 fok között valószínű, de az északi völgyekben gyenge fagy is lehet. A hőmérséklet legmagasabb értéke szombaton 11 és 16 fok között várható.

Vasárnap nagyrészt erősen felhős, illetve borult lesz az ég. Többfelé várható eső, záporeső, a nagyobb mennyiségű csapadék a délnyugati megyékben hullhat. A délnyugati, majd az északnyugatira forduló szél megélénkül, főként a Dunántúlon helyenként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0, +6, a maximum-hőmérséklet 7 és 13 fok között alakul, a tartósabban csapadékos nyugati, délnyugati vidékeken mérhetik az alacsonyabb értékeket - írják a meteorológusok.

Hétfőn nyugat felől egyre több helyen vékonyodik, felszakadozik, majd délután, este főleg a Nyugat-Dunántúlon időnként erősen megnövekszik a felhőzet. Az ország nagy részén több-kevesebb napsütés is valószínű. Helyenként előfordulhat kisebb eső, zápor (délelőtt még a Tiszántúlon nagyobb az esélye, délutántól inkább a Nyugat-Dunántúlon nő a valószínűsége). Az északnyugati, északi szelet élénk, helyenként erős széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3, +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 12 fok között alakul.