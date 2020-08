Időjárás: a hőség után egyből jönnek a kiadós viharok

Vasárnap délután még a hőség, hétfőn már a zivatarok miatt adott ki figyelmeztetést az Országos Meteorológia Szolgálat. Ha nem is napos, de nyárias szeptemberünk lehet a jövő hét elején.

Vasárnap a késő délutáni, esti óráktól a Dunántúl nyugati, délnyugati tájain fordulhatnak elő néhol zivatarok, melyeket viharos (60-80 km/h) széllökések, esetleg aprószemű jég kísérhet. Tovább erősödik a nappali felmelegedés, a napi középhőmérséklet több helyen 25, a középső és déli országrészben a 27 fok felett alakul - írja az OMSZ előrejelzésében a Met.hu-n.

Este pedig erősen és gyengén felhős időszakok és területek váltakoznak, főként a Dunántúlon alakulhat ki néhol csapadék. A szél egyre nagyobb területen délnyugatiról északnyugatira fordul, sokfelé élénk, helyenként erős lesz, illetve zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul.

Hétfőn a délutáni órákban délnyugat felől egy intenzív csapadéktömb éri el az országot, melyből éjfélig a Dunántúlon nagy területen jelentős mennyiségű (20-30 mm) csapadék hullhat, de elsősorban a délnyugati megyékben ennél több, 30 millimétert meghaladó csapadékösszegek is előfordulhatnak. Az intenzív csapadékzónához kapcsolódóan a délutáni óráktól kezdve a középső országrészben zivatarok is kialakulhatnak, melyeket viharos lökések (60-80 kilométer/óra), illetve intenzív csapadék kísérhet. A keleti megyékben még hétfőn is elérheti a napi középhőmérséklet a 25 fokot.

Kedden borult lesz az ég, majd napközben dél felől csökken a felhőzet, de északon végig sok marad a felhő. Sokfelé várható eső, zápor, főleg keleten zivatar, de a nap folyamán csökken a csapadék területi kiterjedése. Este inkább északon, északkeleten valószínű még csapadék. A Dunántúlon az északnyugati, másutt a délnyugatira forduló szelet élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 17, 26 fok között alakul.

Szerdán nappali gomolyfelhő-képződés várható, de emellett fátyolfelhők is lesznek az égen. Északon helyenként záporeső előfordulhat. A nyugatias szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8, 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19, 25 fok között valószínű.