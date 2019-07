Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárás: a rosszabb forgatókönyvre készülhetünk a hétvégén

A hőhullám tetőzik kontinensünkön, de péntektől már érződik a változás szele és körvonalazódik a forróságot lezáró hidegfront. Hazánk felett magassági légörvények rondítanak bele a strandidőbe záporokat, zivatarokat gerjesztve - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Pénteken késő estig szórványosan (nagyobb eséllyel és számban az ország északkeleti felén) alakulnak ki zivatarok. Az éjszaka második felében átmenetileg csökkenhet a zivatarhajlam. Szombaton több helyen várható zivatar, nagyobb valószínűséggel a nap második felében.

A zivatarokat erős vagy viharos széllökés (50-80, néhol több mint 80 kilométer per óra), jégeső kísérheti. Felhőszakadás is valószínű, néhol 60 mm-t meghaladó csapadék is lezúdulhat rövid idő alatt - írja az OMSZ.

Pénteken a napi középhőmérséklet az északkeleti és délnyugati megyék kivételével 25 Celsius-fok felett, a Dunántúl északi felén 27 fok körül alakul. Szombaton főként délnyugaton lehet 25 fok körüli középérték. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 22 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 26 és 34 fok között valószínű, hűvösebb a tartósabban felhős tájakon lehet.

Aki még fürdene egyet, az jó ha tudja, hogy a Balaton Siófoknál és a Velencei-tó Agárdnál egyaránt 26 fokos.