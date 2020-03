Időjárás: csütörtökön jön a tavaszi fordulat

Csütörtökön már újra 10 fok felett lehetnek a nappali hőmérsékletek országszerte, addig viszont velünk marad a megkésett tél.

Hétfő este jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég országszerte, de az északi megyékben hajnaltájt már szakadozhat a felhőzet. Éjjel inkább a déli megyékben valószínű további havazás, hószállingózás, délkeleten havas eső is előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet továbbra is több helyen kísérik erős lökések. Hajnalra általában 0 és -6 fok közé csökken a hőmérséklet, de a Kisalföldön, északkeleten néhol ennél hidegebb is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből a Met.hu-n.

Kedden reggeltől észak felől csökken a felhőzet, napközben az ország északi felén már napos idő várható, délen viszont felhős marad az ég, és további gyenge havazás, havas eső is előfordulhat. Az északkeleti, északi szelet többfelé erős, északkeleten, az Észak-Alföldön és az Alpokalján néhol viharos lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és 8 fok között valószínű.

Szerdán többnyire erősen felhős vagy borult marad az ég, de az északkeleti, keleti megyékben szakadozottabbá válhat a zárt felhőzet. A délnyugati, déli országrészben, körülbelül a Szombathely-Békéscsaba vonaltól délre többfelé várható csapadék; kezdetben általában havazás, majd főleg a Dunától keletre - mielőtt megszűnik a csapadék - havas eső, eső is. A keleti, északkeleti szelet élénk vagy erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és -5 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +7 fok között várható.

Csütörtökön megint jellemzően erősen felhős vagy borult lesz az ég, de az északi, északkeleti, keleti megyékben szakadozottabbá válhat a zárt felhőzet. A Dunántúlon még több helyen lehet gyenge, vegyes halmazállapotú csapadék, amely azonban ott is fokozatosan megszűnik. A keleti, északkeleti szelet helyenként erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 16 fok között várható, nyugaton, délnyugaton a legalacsonyabb, Szabolcsban a legmagasabb értékekkel.