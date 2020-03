Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárás: éjjel még erős mínuszok is lehetnek, aztán jön a tavasz

Éjszakánként akár mínusz 5 és mínusz 7 fok is lehet, de napközben bőven 10 foknál is melegebb lehet a napos részeken. A hétvége után is kitarthat a tavasz.

Szombat este észak felől fokozatosan csökken a felhőzet, a déli megyék kivételével hajnalra mindenütt kiderül az ég. Csapadék nem várható. Az északkeleti szél főként a Tiszántúlon lesz élénk, esetleg erős közeli, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5, +3 fok között alakul, de a szélvédett, fagyzugos helyeken -7 fok is lehet - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat a met.hu-n megjelent előrejelzésében. Megállíthatja a melegedés a koronavírust? - Itt a meteorológusok válasza Vasárnap túlnyomóan derült idő várható csapadék nélkül, reggel a déli határszélen lehet némi felhőzet. Nagy területen megélénkül, főként az Alföldön meg is erősödik az északkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -5 és +3 fok között alakul, de a fagyzugos, szélvédett helyeken -7 fok is előfordulhat. Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős, napos, száraz időre számíthatunk. A délkeleti, déli szél többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +1 és -7, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10 és 15 fok között valószínű. Az arra érzékenyeknek jó hír, hogy fronthatás nem veszi igénybe szervezetüket. Viszont az allergiásokat már terhelni fogják a pollenek: az elkövetkező napokban a ciprus-és tiszafafélék virágporának koncentrációja országszerte jellemzően a közepes tartományban várható, helyenként elérheti a magas szintet.Az éger virágpora várhatóan közepes, a hét vége felé alacsony, a mogyoróé alacsony koncentrációban lesz jelen. A kőris és a nyár pollen koncentrációja jellemzően közepes, eseten ként magas szintet érhet el.A juhar, a szil, valamint a fűz virágpora országszerte alacsony koncentrációban lehet jelen. A kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is alacsony marad.