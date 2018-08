Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárás: Elázunk a hétvégén

Csapadékosabb lesz a hétvége, néhol sok eső is hullhat, helyenként kisebb lehűlés is lesz, de a legtöbb helyen tovább tart a meleg, 30 fok feletti maximumokkal - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből az MTI szerint.

Pénteken, a meteorológiai nyár utolsó napján a sok napsütés mellett főként északon és nyugaton várható elszórtan zápor, néhol zivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 12-18, a legmagasabb 25-32 fok között várható.

Szeptember elsején, szombaton a napsütés mellett több helyen lesznek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás is lehet, míg a Nyugat-Dunántúlon tartós eső is hullhat. A légmozgás olykor élénk, zivatarban erős vagy viharos lehet. A minimumhőmérséklet jellemzően 12-18 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken 10, 11 fok is lehet. A nappali maximumok jellemzően 25-32 fok között alakulnak, de a Nyugat-Dunántúlon csupán 20-24 fok valószínű.

Vasárnap a Dunántúlon több helyen, másutt inkább csak helyenként várható zápor, zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódhat. A leghidegebb órákban jellemzően 14-19, néhol csak 11-13 fok lehet. Napközben általában 26-33 fokig melegszik a levegő, ennél csupán az Alpokalja tágabb térségében lehet pár fokkal hűvösebb - olvasható az előrejelzésben.

A fotó forrása: Napi.hu/Szabó Dániel.