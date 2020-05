Időjárás: hétfőn jön a viharos szél és az eső

Vasárnap estére már megindul a felhősödés az ország nagy részén, aztán hétfő délután megerősödik a szél, jönnek a záporok és zivatarok.

Vasárnap este északnyugat felől vastagabb felhők érkeznek, és elsősorban az északi, északkeleti tájakon átmenetileg zártabb felhőtakaró is kialakulhat. Eközben délnyugaton csak kevés felhőre van kilátás. Helyenként zápor, egy-egy zivatar továbbra is kialakulhat. Az északnyugati szél néhol lengedezhet. A hőmérséklet hajnalban 5 és 11 fok között alakul - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat a Met.hu-n.

Hétfőn napközben általában erőteljes gomolyfelhő-képződésre készülhetünk, de emellett főként az északkeleti megyékben összefüggő felhőzet is kialakulhat. Egyre több helyen számíthatunk záporra, zivatarra. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, de intenzívebb záporok, zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 17 és 21 fok között valószínű, de a tartósabban felhős tájakon egy-két fokkal hűvösebb is lehet.

Kedden erőteljes gomolyfelhő-képződésre számíthatunk több-kevesebb napsütéssel. Több helyen alakulhat ki zápor, zivatar. Az északias szelet többfelé kísérhetik erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között valószínű.