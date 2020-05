Időjárás: így tervezze a hosszú hétvégét

Szombaton inkább kinti, vasárnap és hétfőn benti programokat érdemes szervezni az előttünk álló hosszú hétvégén - tanácsolja az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ).

Ma estig még többfelé várható zápor, zivatar, a Nyugat-Dunántúlon azonban kevés helyen eshet. Estétől fokozatosan megszűnik a csapadék, az éjszaka második felében csak néhol lehet zápor.

Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és elszórtan (tehát a maihoz képest kevesebb helyen) fordulhat elő zápor. Ugyanakkor zivatar csak elvétve lehet. A Dunántúl nyugati felén holnap is kisebb a csapadék esélye. Az északi szél a Nyugat-Dunántúlon és a Zempléni-hegység körül napközben megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 18 és 21 fok között valószínű.

Vasárnap éjszaka az ország nagyobb részén még szakadozott lesz a felhőzet, de északkeleten már ekkor is borult, esős idő várható. Reggel, délelőtt az északi tájakon, délutánra mindenhol befelhősödik az ég, ezzel együtt elered az eső is. Területi átlagban néhány mm eshet, de északkeleten akár 10 mm-t közelítő csapadékra is van kilátás. Az északnyugati szél nagy területen megerősödik, de északkeleten, a Hajdúságban és a nyugati határnál mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jobbára 15 és 20 fok között valószínű, de a tartósabban felhős északi tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Hétfő éjszaka a borult idő mellett gyenge eső még szinte bárhol előfordulhat, majd napközben szakadozik a felhőzet, nagyobb eséllyel a Dunántúlon napos időszakok is lehetnek, és ekkor már inkább csak időszakos eső, záporok fordulhatnak elő. Zivatar sem kizárt. Az északi, északkeleti szél többfelé megerősödik, az Alpokalján viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 18 és 22 fok között valószínű, de a tartósan felhős (közép-magyarországi) tájakon ennél hűvösebb is lehet - írják a meteorológusok.