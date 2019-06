Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárás: jégeső és széllökések miatt adott ki figyelmeztetést az OMSZ

Észak-Kelet felől jönnek a viharok.

Pénteken nagyobb számban a középső és keleti országrészben várható zivatar, míg északnyugaton kevesebb helyen valószínű. A zivatarokhoz elsősorban felhőszakadás (20-30 milliméter feletti csapadék), néhol jégeső, illetve rövid ideig tartó, 60 kilométer/órát meghaladó szél társulhat - írja figyelmeztetésben az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Főként az Alföldön délután, kora este egy-egy helyen heves zivatar is esetleg előfordul, 70-90 kilométer/órás szélrohammal és nagyobb méretű jéggel, míg elsősorban északkeleten az intenzívebb csapadékgócokban 30-60 mm csapadék is hullhat. Éjszaka is labilis marad a légkör, de csak kevés helyen, főként nyugaton és a Tiszántúlon, északkeleten lehet egy-egy zivatar.

Szombaton a nap első felében jobb eséllyel az ország északkeleti harmadán (Észak-Magyarország, Észak-Alföld) várható több helyen zivatar a péntekihez hasonló kísérőjelenségekkel. Késő délutántól, estétől azonban nyugat, délnyugat felől egy intenzív zivatarrendszer is kialakulhat. A zivatarok nyomában felhőszakadás (20-50 milliméter csapadék), 60-80 kilométer/órás szél valószínű, de egy-egy helyen 80-100 kilométer/órás szélroham, illetve nagy méretű (2-3 centiméternél nagyobb átmérőjű) jég is előfordulhat. Utóbbira kiemelten a Dunántúl déli felén van jobb esély.

A jövő héten még jobban megváltozhat az időjárás.