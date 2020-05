Időjárás: jönnek a zivatarok, de pár nap és itt a nyár

Szombat este megnövekszik a felhőzet és több helyen lesznek záporok, zivatarok, viszont vasárnap újra kiderül az idő, hogy aztán a jövő hét elején jöjjön a meleg és a napsütés. Az allergiásokra és a frontérzékenyekre nehéz napok várnak.

Szombat estére mindenütt megnövekszik a felhőzet és az éjszaka második felében egyre többfelé lehet számítani esőre, záporra, néhol zivatar is kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet hajnalban 7, 14 fok között valószínű - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzésében a Met.hu-n.

Az érzékenyeknek rossz hír, hogy kezdetben meleg fronthatás okozhat problémákat, majd vasárnap délután már megszűnik a fronthatás. Emiatt napközben a fronthatás még fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat. Hamarabb elfáradhat, kifáradhat a szervezet, ezáltal a teljesítőképességben is egyfajta csökkenés tapasztalható mind a munkában, mind pedig a járművezetéseben. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások.

Az elkövetkező napokban a pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan a magas tartományban várható, helyenként elérheti a nagyon magas szintet is. A tölgy és a kőris virágporának mennyisége jellemzően közepes lesz, a tölgyé esetenként elérheti a magas szintet. A nyír, a ciprus- és tiszafafélék, a fűz, valamint a nyári gyomok közül a csalánfélék pollenje alacsony, helyenként közepes koncentrációban lehet jelen. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a platán, továbbá az útifű és a lórom virágpora. A kevésbé jelentős allergének közül a fenyőfélék és az eperfafélék pollenkoncentrációja a közepes-magas, a bükké a közepes, a bodzáé, a dióé és a vadgesztenyéé az alacsony tartományban várható. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony, helyenként elérheti a közepes szintet.

Ez vár még ránk

Vasárnap kezdetben erősen felhős, borult idő várható sokfelé csapadékkal. A délutáni órákra szakadozni kezd a felhőzet és kisüt a nap, amelyet már csak kevés gomolyfelhő zavarhat a frontális felhőzet elvonulta után. Egyre kevesebb helyen, inkább csak a keleti országrészben várható kisebb eső, zápor, néhol zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, de az északi országrészben, illetve egy-egy erősebb záporgóc mentén erősödhet meg az északi, északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14 fok körül alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 18 és 23 fok között várható, a tartósan borult, csapadékos keleti tájakon ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.

Hétfőn Napos időre számíthatunk többnyire kevés gomoly- és változó mennyiségű - inkább délen a több - fátyolfelhővel. Csapadék nem valószínű. Mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 11, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 27 fok között várható.

Kedden délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, így északon több, délen kevesebb napsütésre van kilátás. Az ország déli felén elszórtan, északabbra néhol valószínű kisebb eső, zápor, egy-egy zivatar. A többnyire északias szél nagy területen élénk lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között várható.