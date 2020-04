Időjárás: jönnek újra a fagyok, de marad a tavasz is

A következő napokban többnyire napos időre van kilátás, kevés csapadékra van kilátás. Nappal 12-20 fok között alakul majd a levegő hőmérséklete, éjszakánként viszont több nap is fagypont körüli hőmérsékletre van kilátás. Heti előrejelzés.

Vasárnap este szinte mindenütt kiderül az ég, de délnyugaton még reggel is lesznek felhős tájak, eső, zápor is csak ott fordulhat elő. Az északkeleti szél több helyen élénk, északkeleten olykor erős lesz. A legalacsonyabb éjszaki hőmérséklet többnyire 3 és 10 fok között alakul, de északon a szélvédett helyeken mínusz 1, plusz 2 fok is lehet - írja előrejelzésében az Országos Meteorológia Szolgálat a Met.hu-n.

Hétfőn derült vagy gyengén fátyolfelhős, csapadékmentes időre van kilátás. Az északi, északkeleti szél gyakran lesz élénk, sőt az Alföldön tartósabban meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 3 és 10 fok között valószínű, de északon helyenként gyengén fagyhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között várható.

Kedden derült vagy gyengén felhős, napos idő lesz, csapadék nem várható. Az északkeleti, keleti szelet sokfelé erős, az Észak-Alföldön és az Északi-középhegység térségében néhol viharos széllökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 7 fok között valószínű, de az északi völgyekben és az Alpokalja szélvédett helyein -2, +1 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 20 fok között várható.

Szerdán is derült vagy gyengén felhős, napos időre számíthatunk, csapadék nem lesz. Az északkeleti, keleti szél sokfelé lesz élénk, az északkeleti megyékben erős széllökés is lehet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között valószínű, de a fagyzugosabb helyeken -2, -3 fokot is mérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.

Csütörtökön gyengén felhős, napos ígérkezik, csapadék nem lesz. A keleti, északkeleti szél már csak ritkán élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 1 és 6 fok között valószínű, de a fagyzugokban 2-3 fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 22 fok között várható.