Időjárás: kettészakad az ország a hét végére

Az idei ősz nagyobb részére jellemző enyheség folytatódik a következő napokban is, markáns lehűlésre továbbra sem készülhetünk. Holnapra egy köztes anticiklon fog kiépülni, míg a hétvégére kettős arcú időjárás várható - adta hírül az OMSZ.

Csütörtök éjjel keleten is vékonyodik, szakadozik a felhőtakaró, ugyanakkor az anticiklon hatására hajnalra az ország nagy részén köd, illetve alacsonyszintű rétegfelhőzet képződik.Északkeleten eső, zápor, esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat, a ködös tájakon szitálásra is lehet számítani. A légmozgás jobbára mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon többnyire 1 és 8, keletebbre általában 7 és 12 fok között alakul.

Pénteken a köd, illetve a rétegfelhőzet egy része elsősorban az Északi-középhegységben helyenként makacsul tarthatja magát, másutt várhatóan legkésőbb a déli, kora délutáni órákig mindenütt feloszlik, és ezt követően több-kevesebb napsütésre számíthatunk számottevő csapadék nélkül. Többfelé megélénkül, késő délutántól főleg a Dunántúlon és a déli megyékben meg is erősödik a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet a Dunántúlon többnyire 1 és 8, keletebbre általában 7 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 19 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb.

Hétvégén kettősség fogja jellemezni hazánk időjárását. Keleten enyhe lesz az idő, a délutáni órákban a sok évi átlagnál melegebben alakul a hőmérséklet és csapadékra sem kell készülni. Ezzel szemben nyugati tájainkon időnként megnövekedhet a felhőzet és szórványosan esőre, záporesőre is kell készülni.

Szombaton a Nyugat-Dunántúlon erősen, másutt többnyire kissé felhős idő várható, de a Dunántúl keleti felén és a középső megyékben időszakosan több felhő is lehet. A Dunántúlon többfelé várható eső, zápor, a csapadék fokozatosan Nyugat-Magyarországra húzódik vissza. A délkeleti szél többfelé élénk, helyenként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 20 fok között alakul, a Nyugat-Dunántúlon lesz a leghűvösebb, a Tiszántúlon a legmelegebb.

Vasárnap kissé felhős vagy fátyolfelhős lesz az ég, majd a Dunántúlon erősen megnövekszik a felhőzet, be is borul az ég. Késő délután előbb a nyugati határszélen, majd egyre keletebbre várható eső, zápor. Éjfélre hozzávetőlegesen a Dunántúl közepéig érhet el a csapadék. A délkeleti, keleti szél többfelé megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul.