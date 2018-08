Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárás: kettészakad az ország szeptember 1-re

Továbbra is anticiklon alakítja időjárásunkat, emiatt többnyire napos, csapadékmentes idő várható. A hűvös hajnalt követően a délutáni órákra néhol 29, 30 fokig is felmelegszik majd a levegő. A hét végére - szeptember kezdetére - azonban már a nyugati országrészben komolyabb lehűlésre lehet számítani, miközben keleten marad a nyár.

Kedd este többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég, csapadék nem várható. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalra általában 9 és 15 fok közé hűl le a levegő, de néhol ennél hűvösebb is lehet.

Szerdán a sok napsütés mellett kevés gomoly-, illetve fátyolfelhőre számíthatunk. Csapadék nem várható. A Tiszántúlon és a Fertő-tó térségében időnként élénk széllökések érkezhetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 9 és 15 fok között alakul, de néhol ennél hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 30 fok között valószínű.

Csütörtökön fátyolfelhős, napos, száraz idő várható az ország nagy részén, de délutántól a Dunántúl északnyugati, nyugati tájain erősödő gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, és néhol zápor, zivatar is kialakulhat. Kezdetben mindenütt mérsékelt változó irányú lesz a légmozgás, majd délutántól a Dunántúl északi felén egyre nagyobb területen megélénkül a szél. Zivatar esetén viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 31 fok között várható.

Pénteken nagyrészt napos időre számíthatunk több-kevesebb gomolyfelhővel. Helyenként, legkisebb eséllyel keleten valószínű zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, zivatarhoz kötődően erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 12 és 18, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között várható, keleten lesz a melegebb.

Szombaton a Nyugat-Dunántúlon erősen felhős időre van kilátás, és tartósabban is eshet az eső, míg másutt a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés számíthatunk, és több helyen valószínű zápor, zivatar. A szél többfelé megélénkül, zivatarban viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Nyugat-Dunántúlon 20 fok körül várható, onnan kelet felé haladva egyre melegebb lesz, a Tiszántúlon 30, 31 fok is lehet.