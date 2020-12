Időjárás: már vasárnap jön a hószillángózás, az egészségre is kihathat a front

Vasárnap a Dunántúlon és a magasabban fekvő tájakon is valószínű, hogy havazik vagy havaseső hullik majd, ami akár hétfőig is kitarthat. Máshol is valószínű csapadék, de jön az erős szél is a jövő hét elején.

Szombaton északnyugat felől tovább gomolyosodik, csökken a felhőzet, egyre többfelé, legkésőbb délkeleten süt ki a nap. Éjjel jobbára derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Reggelig csapadék nem valószínű. Kongatják a vészharangot a meteorológusok az elmaradó hideg és hó miatt Vasárnap főleg az ország északi felén hosszabb-rövidebb napsütés is várható, de napközben dél felől növekszik, vastagszik a felhőzet. A délutáni, esti óráktól több helyen számítani lehet csapadékra: a Dunántúlon és az Északi-középhegységben főleg hószállingózásra, havas esőre, délkeleten, keleten inkább gyenge esőre. A helyenként erős északi szél délutántól mindenütt mérséklődik. Vasárnap a keleti, délkeleti szelet kísérik több helyütt élénk, néhol erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és -8 fok között várható, az északi völgyekben azonban hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap -1 és +5 fok között alakul - írja előrejelzésétben az Országos Meteorológiai Szolgálat a Met.hu-n. Az orvosmeteoróligia erőjelzés szerint vasárnap a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt az időjárás, többen panaszkodhatnak fejfájásra, fáradtságra, álmatlanságra, csökken teljesítőképességünk. A keringésre is hatással van az időjárás: gyorsabbá válik a szívműködés, emelkedik a vérnyomás, emiatt is nőhet a vérzésre való hajlam (orr-, gyomor-, agyvérzés), és gyakoribbá válhatnak az embóliák, vérrögös elzáródások. Gyakoribbá válhatnak a lázas állapotok, illetve a gyulladásos és fertőző betegségek fellépése. Hétfőn napközben vékonyodik, csökken, majd délutántól nyugat felől ismét növekszik, vastagszik a felhőzet. Eleinte főleg északkeleten megszűnő jelleggel fordul elő kisebb eső, a hegyekben havas eső, hó. Késő délutántól a Dunántúlon ered el egyre nagyobb területen az eső. A déli, délkeleti szél sokfelé megerősödik, délutántól főleg a Dunántúlon többfelé viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -3 és +4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 12 fok között várható. Kedd estétől viszont már inkább esők és záporok valószínűk, kicsi az esély, hogy havazna. A meteorológusok a növényzet szempontjából hiányolják a havazást és a hideget, mert ez később még jelentős gondokat okozhat.