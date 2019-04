Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárás: nyálkás, esős, hidegebb napok várnak ránk

A következő napokban csak a zöld levelek és a virágzó növények miatt lehet majd biztosra venni, hogy nem ősz, hanem tavasz van. Sok csapadék eshet a hétvégén, a nyirkos, esős idő pedig kitart a következő hét első napjaiban is, ami az aszályos helyzetben valahol jó hír. Május 1-én inkább beltéri programokkal számoljon mindenki, mert ha nem is esik, kimozdulni nem lesz érdemes. A frontérzékenyek lassan fellélegezhetnek, az allergiások pedig tárazzanak be zsebkendőkből.

Szombaton délután északkeleten, keleten erősen felhős vagy borult marad az ég, és több helyen várható eső, zápor, késő estig néhol akár zivatar is lehet. Az ország más részein szakadozott felhőzet valószínű, de akár nagyobb területen is kiderülhet az ég. Az északnyugati szelet főként az Észak-Dunántúlon és a Zemplénben kísérhetik erős lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 12 fok között alakul - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat az előrejelzésében.

Vasárnap az ország Dunától nyugatra fekvő területeinél változóan felhős lesz az ég, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, csapadék nem valószínű. A középső és a keleti megyékben többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, számos helyen várható eső, zápor, a délkeleti határnál esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, zivatar környezetében viharos lökés is előfordulhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 6 és 12 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul, főként a Szolnok-Szeged-Békéscsaba közötti területeken lehet melegebb, miközben a záporok is itt valószínűbbek.

Hétfőn leginkább erősen felhős vagy borult lesz az ég, átmenetileg akár nagyobb területen is elvékonyodhat, csökkenhet a felhőzet. Többfelé valószínű eső, zápor, legkisebb eséllyel a Balaton tágabb környezetében. Az északi szél megélénkül, a Dunántúlon és középen meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de az északi megyékben kissé hűvösebb is lehet.

A jövő hét közepéig - így május 1-én szerdán is - felhős, csapadékosabb, nyirkosabb lesz az időjárás. Igaz, pont a munkaszüneti napon lesz kevesebb eső, az is inkább csak délelőtt az Alpokaljánál és a Tiszától keletre lévő területeken. Délután viszont a szél megerősödhet, cserébe felszakadozhat a felhőzet ezeken a részeken is.

Az érzékenyek és az allergiások szenvedhetnek

A hidegfront hatása lassanként megszűnik, de az erre érzékenyeknél az allergiás betegségek, illetve tünetek még halmozottabban észlelhetők. Asztmatikus rohamok léphetnek fel. Erősebbek lehetnek a reumatikus, valamint az ízületi fájdalmak - írja orvosmeteorológiai értékelésében szombatra az OMSZ.

Viszont az allergiásokra prüszkölős napok várnak: míg a platán és a nyír pollenje leginkább közepes, esetenként magas koncentrációban lehet jelen, magas lehet a tölgy pollentelítettség is az ország nagy részében. A kőris, a gyertyán, a fűz, valamint a ciprus- és tiszafafélék virágpora jellemzően alacsony-közepes koncentrációban lesz jelen. A kevésbé jelentős allergének közül az eperfafélék pollenkoncentrációja általában a magas-nagyon magas, a fenyőféléké, a dióé és a bükké pedig az alacsony-közepes tartományban alakul. Előfordulhat már egy-egy szem a pázsitfűfélék és a lórom pollenjéből is a levegőben. A kültéri allergén gombák spóraszáma továbbra is jellemzően alacsony marad.