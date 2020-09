Időjárás: nyári meleg várható a jövő héten

Csapadék nélküli időjárás várható a jövő hét nagy részében, hétvégére jönnek csak meg a felhők, addig 28-29 fokos melegek lesznek, napsütéses napokkal.

Vasárnap délután még napos időre számíthatunk változó mennyiségű fátyolfelhővel. Csapadék nem lesz. A délkeleti, keleti szél többnyire mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul. Késő estére általában 9 és 14 fok közé hűl el a levegő - írja előrejelzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat a Met.hu-n.

Hétfő reggel már derült vagy gyengén fátyolfelhős idő várható, csapadék továbbra sem lesz. Hajnalra foltokban párásság, köd képződhet. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban 4 és 12 fok között alakul. Délelőtt továbbra is napos időre számíthatunk kevés fátyolfelhővel, csapadék nélkül. A délkeleti, déli szél többnyire mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet szeszélyes területi eloszlásban 4 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű.

Fronthatás továbbra sem lesz, a frontérzékenyek fellélegezhetnek. Az OMSZ azt javasolja, hogy a nagyrészt napos, mérsékelten meleg időben érdemes minél többet a szabadban tartózkodni.

Kedden kevés felhőre, több órás napsütésre számíthatunk. A nyugati, délnyugati határ közelében előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 13, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakulhat.

Szerdán változóan felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napsütéssel. Szórványosan előfordul zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli szél. Zivatar térségében viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között valószínű.

Csütörtökön sem lehet ez másként: változóan felhős idő várható, hosszabb-rövidebb napsütéssel. Helyenként előfordul zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül, néhol megerősödik a déli, délnyugati szél. Zivatar térségében viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul.

A hétvégére már megjön a borult idő is: pénteken közepesen és erősen felhős területek is lesznek. Több helyen várható záporeső, zivatar. Sokfelé megerősödik a déli, estétől a Dunántúlon az északnyugati szél. Zivatar térségében viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 25 fok között valószínű, de délkeleten 26, 28 fok is lehet.