Időjárás vasárnapra: ez a hidegfront még nem az igazi

Szombat estétől északnyugaton, majd a Dunántúlon is várható csapadék, vasárnap északkeleten felhőszakadást jósolnak. Marad a meleg, csak pár fokos lehűlést hozhat a hidegfront a következő napokban.

Hidegfront érkezik, de nem lesz túl markáns. Csupán néhány fokot esik vissza a hőmérséklet, a jövő hét elején 25-30 Celsius-fokos hőmérséklet várható - a nyári időnek tehát még nincs vége - mondta Kuntár Roland meteorológus az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) videós előrejelzésében.

Szombaton késő délután az Alpokalján már erőteljesebbé válik a gomolyfelhő-képződés, és ott zápor, zivatar is kialakulhat - írja az OMSZ előrejelzésében. Éjszaka északnyugat felől tovább folytatódik a felhősödés, és főként a Dunántúlon további záporok, zivatarok alakulnak ki.

Vasárnap a szakadozott frontfelhőzet felettünk lesz, de emellett szinte mindenütt többórás napsütésre számíthatunk. Több helyen, de egyre inkább csak az északkeleti, keleti tájakon fordulhat elő csapadék. Késő délutántól a Dunántúlon, vasárnap napközben már a keleti tájakon is északnyugatira, északira fordul a szél, és helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 20 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 25 és 32 fok között várható, délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket.