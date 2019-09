Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Időjárási fordulat készül az OMSZ szerint - sarki levegő zúdul be

Vasárnap nyugodtabb, a szabadtéri programok számára kedvező időjárás várható, a jövő héten azonban már több front is érkezik - .

A hét utolsó napján enyhe időjárásunk lesz, hétfőn azonban egy délről érkező front érinti majd hazánkat, amelynek következtében viharos erejű szélre is kell készülni, főként az északi megyékben. Szerda magasságában pedig fokozatosan bezúdul a hideg, sarkvidéki eredetű levegő a Kárpát-medencébe, amely csütörtökre már markánsabb lehűlést eredményezhet.

Vasárnap a fátyol- és gomolyfelhők mellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Csapadék nem várható. A délnyugati, déli szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul.

Hétfőn eleinte gyengén felhős idő várható sok napsütéssel, majd változóan felhős lesz az ég. Helyenként futó zápor, északon, északkeleten esetleg egy-egy zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira forduló szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 26 fok között alakul.

Kedden általában gomolyfelhős, napos idő várható, csapadék nem valószínű. A déli, délnyugati szél megélénkül, a Kisalföldön meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 10 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul.

Szerdán északnyugat, nyugat felől fokozatosan erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, erre azonban a Tiszántúlon csak az esti órákban lehet számítani. Nyugat felől egyre többfelé elered az eső, néhol zivatar is lehet. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, időnként meg is erősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 26 fok között alakul, de a Dunántúl nyugati részein hűvösebb is lehet.

Csütörtökön eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd nyugat felől gyorsan csökken a felhőzet, kiderül az ég. Délelőtt a déli és keleti megyékben még elszórtan lehet gyenge eső, zápor, majd délutánra már délkeleten is megszűnik a csapadék. Az északnyugati szél többfelé megerősödik, estére azonban jelentősen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 14, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 16 fok között alakul.