Igen nagy ára lesz Karácsony Gergely ígéretének - itt vannak a számok

Alaphangon is milliárdos tétel lesz Karácsony Gergely új főpolgármester ingyenes közlekedésre vonatkozó kampányígéretének betartása. Kérdés, ezt az összeget miből gazdálkodja majd ki a folytonos forráshiánnyal küszködő BKV - kalkulál az mfor.hu.

Már a Fővárosi Közgyűlés első ülésen nekilátnának a Karácsony Gergely főpolgármester programjában szereplő ígéretek beváltásának. Ennek napirendjén egyebek közt a szociális csomagban szereplő utazási kedvezmények kiterjesztéséről szóló javaslat is szerepel majd - olvasható a portálon.

Karácsony még a kampány hevében ígéretet tett arra, hogy ingyenessé teszi a főváros közösségi közlekedésének használatát a regisztrált álláskeresők és a 14 éven aluliak számára. A győzelem után kicsit hátrébb lépett és az utóbbi vállalást akként módosította, hogy az álláskeresők mellett első körben csupán hét éves korig tennék ingyenessé az utazást. Bár hat éves korig eddig is ingyenes volt az BKV-járművek használata, az ígéret beteljesítése így is milliárdos lyukat üthet a budapesti közlekedési vállalat egyébként is ingatag költségvetésén.

A fővárosi regisztrált álláskeresők száma örvendetes módon jelentősen csökkent a nyáron. Júniusban még 16 ezer munkanélkülit tartott nyilván a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat, míg augusztusban (ez az utolsó elérhető adat) már csupán 14 600 főt. Ez a budapesti munkaképes korúak alig 1,31 százaléka. Ennél természetesen jóval többen vannak munka nélkül Budapesten.

A KSH korábbi összesítése szerint az álláskeresőknek legfeljebb a fele jelentkezik be a munkaügyi központokba. De így is több ezer meg nem váltott bérletről lehet szó. Ha feltételezzük, hogy az álláskeresők közül korábban mindenki váltott teljes árú havi bérletet, akkor ez 1664,4 millió forint bevételkiesést jelenthet a BKV-nak. De még akkor is több mint 800 milliótól esik el a fővárosi cég emiatt, ha csupán az álláskeresők feléről gondoljuk, hogy korábban rendszeresen használta a közösségi közlekedés járműveit és meg is fizette a szolgáltatás díját. Egy esetleges válság jelentősen felpörgethené ezt a számot. A teljes árú 9500 forintos dolgozói bérlet egyébként a legnépszerűbb BKV-termék. Tavaly 33 milliárd forint bevétele származott ebből a cégnek.

Ennél kisebb, de így is több százmilliós tétel az elsősök beharangozott ingyenbérlete. Bár a BKV adatai szerint a 3450 forintos diákbérletekből egyre kevesebbet adnak el, tavaly például 40 ezerrel csökkent az értékesítés, még így is 7 milliárdot kasszíroztak ebből. A KSH utolsó fellelhető adatsora szerint 13 ezer 7 éves él Budapesten. Ha mindenki venne bérletet, akkor ez 538 millió forintos bevételcsökkenést jelentene. Ha feltételezzük, hogy az elsősök felét a szüleik kocsival hozzák-viszik, akkor ez 270 milliós kiesést jelent. A két tétel a legrosszabb esetben összesen 2,2 milliárd forintos lyukat üthet a BKV költségvetésén, de még a fele is milliárdos tétel.

A BKV-nak aligha vannak adatai arra vonatkozóan, hogy pontosan hány bérletet adnak el évente kisiskolásoknak, illetve álláskeresőknek, így Karácsony Gergely szakmai stábja is csupán becslésekre hagyatkozhat.

A BKV a Világgazdaságnak megküldött adatai alapján 2015-höz képest 7 milliárd forintot is meghaladó többletet tudtak elérni, vagyis 68,3 milliárdos bevételük származott jegyár-bevételből, ami szép eredmény a folyamatos felújítások és a leromló járműállomány ismeretében. A menetdíj-bevételek hét százalékos növelése azonban nem tudja ellensúlyozni az állami támogatás erőteljes csökkenését. A normatíva 24 milliárdról 12 milliárdra esett vissza, miközben szociális menetdíj kiegészítésként sok éve nem változott, így alig 15,1 milliárdot kap a fővárosi cég. A fővárosi önkormányzat tavaly 87 milliárddal volt kénytelen kipótolni a cég büdzséjét.

HOZZÁSZÓLÁSOK HOZZÁSZÓLOK

A hozzászólások csak a Felhasználó véleményét tükrözik. Fórum moderációs elveinket itt olvashatja: https://www.napi.hu/info/adatvedelem.html