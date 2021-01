Ígéretes a magyar koronavírus gyógyszer

A hazai fejlesztésű szer új fázisba lépett, az állatkísérletek eredményei bizakodásra adnak okot.

Az állatkísérletek szerint is hatékony a magyar fejlesztésű koronavírus-gyógyszer. A megelőzésre is alkalmas szert a tervek szerint hamarosan az Európai Gyógyszerügynökséghez (EMA) is benyújtják törzskönyvezésre - írja az Infostart.

December végén kezdték tesztelni hörcsögökön azt a koronavírus elleni gyógyszert, amit egy négy tagú magyar konzorcium fejleszt. Kacskovics Imre immunológus, a konzorcium vezetője, az ELTE Természettudományi Karának dékánja az InfoRádiónak azt mondta: sikeresek voltak az első vizsgálatok, és egyértelműen igazolást nyert, hogy a Richter Gedeon Nyrt. munkatársai közreműködésével fejlesztett szer megóvta az említett állatokat attól, hogy súlyos betegségük alakuljon ki.

A konzorcium által március óta fejlesztett hatóanyag hasonlóan működik, mint a szervezetben a koronavírus hatására termelődő ellenanyag: a vírus úgynevezett tüskefehérjéjéhez kapcsolódva megakadályozza, hogy megfertőzze a sejteket.

"Az antitestmolekulának a vírushoz kapcsolódó része nem más, mint az a sejt felszínén található receptor, amihez valójában hozzákapcsolódik a vírus." Vagyis mesterségesen állítják elő a sejtfelszíni receptort, és ennek bejuttatásával úgymond becsapják a vírust, ami nem a sejtekhez fog kapcsolódni, hanem a hatóanyaghoz, semlegesítve azt.

A készítmény nemcsak megakadályozza a súlyos betegség kialakulását a Covid-pozitív személyekben, de meg is előzi a fertőzés kialakulását. Így a gyógyszer azoknál is alkalmazható, akiknél például valamilyen gyógykezelés miatt a védőoltás nem vált ki megfelelő immunitást.

Kacskovics Imre szerint a készítmény törzskönyvezését hamarosan elindítják az Európai Gyógyszerügynökségnél.