Így áll a magyarok nagy dobása

Várhatóan júliusra elkészül a zalaegerszegi járműipari tesztpálya szomszédságában az a magánberuházásban, 700 millió forintos költséggel épülő kutatóközpont, ahol 135 embernek adnak majd munkát.

Ez az első olyan magánerős beruházás, amely a tesztpályának köszönhetően indult, ráadásul magasan kvalifikált dolgozókra tart igényt. A Smartfield Kutatóközpont 135 munkahelyének többségére kutatókat, mérnököket, technológusokat várnak - mondta Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere a pénteki sajtóbejáráson az MTI beszámolója szerint.

A beruházás annak bizonyítéka, hogy az önvezető és elektromos autókkal folytatott vizsgálatokra szánt járműipari tesztpálya hatással van Zalaegerszeg gazdaságfejlesztésére, a kutatás-fejlesztési tevékenység erősödésére - mondta a polgármester.

A 265 hektáros pálya mellett közvetlenül 10 hektáros területen épül a jelenleg két épületrészből álló központ. A telek szomszédságában még 65 hektárnyi fejlesztési terület van, de már most jelentős a bel- és a külföldi érdeklődés - tette hozzá Vigh László országgyűlési képviselő, a tesztpálya miniszteri biztosa. A kutatóközpontra az egyetemek részéről is igény mutatkozik, több országból is érkeztek megkeresések.

A mintegy 700 millió forintos beruházással megvalósuló kutatóközpontot a piaci igény hozta létre, a tesztpályán ugyanis nem tud mindenki egyszerre tevékenykedni. A Smartfield Kutatóközpontot az autonóm közlekedéssel kapcsolatos zalaegerszegi kutatások fő helyszíneként képzelik el - sorolta Doszpoth Attila, a beruházó Z-ONE Park Kft. ügyvezetője. A 2000 négyzetméteres, két szárnyból álló, csonka piramist formáló háromszintes épületben irodákat, laboratóriumokat, illetve műhelyeket alakítanak ki, majd adnak bérbe, de az eddigi megkeresésesek alapján már most kevésnek tűnik a hely - jelezte az ügyvezető.