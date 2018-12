Így él az átlag magyar

A háztartások jövedelmi helyzete általánosságban javult 2017-ben, és ennek eredményeként többet is tudnak költeni, ám az egyszülős gyermekes családok továbbra is elég nehéz helyzetben vannak - derül ki a KSH legfrissebb, A háztartások életszínvonala 2017 című kiadványából. A jelentésből továbbá kiderül, hogy tavaly nőtt ugyan a jövedelmi egyenlőtlenség, de a szegénységi mutatókban javulás mutatkozott.

A 2008-as válság évekre visszavetette Magyarországon a reálbérek növekedési ütemét, a háztartások helyzetének érezhető javulása csak 2013-ban kezdődött - derül ki a KSH legfrissebb, A háztartások életszínvonala, 2017 című kiadványából.

Tavaly az egy főre jutó éves bruttó jövedelem 1,644 millió forint volt, ami 9,3 százalékkal magasabb az előző évinél - mondta Janák Katalin, a KSH életminőség-statisztikai főosztály vezetője a kiadvány bemutatóján. A nettó jövedelem 1,3 millió forintot tett ki, ami 8,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. A KSH felmérése szerint a reáljövedelem 5,9 százalékkal emelkedett 2016-hoz képest, ami jelentős növekedésnek számít.

A háztartások jövedelme három fő forrásból tevődik össze:

A háztartások összes jövedelmének egyre nagyobb hányada származik munkából, ami a KSH szerint fontos feltétele a fenntartható életszínvonal emelkedésének. A munkajövedelmek részaránya 2017-ben már 72 százalékot tett ki, a társadalmi jövedelmek (például szociális transzferek, nyugdíj) részaránya pedig 32,5-ről 26,4 százalékra csökkent, míg az egyéb jövedelmek részesedése 2 százalékon stagnált - mutatott rá Janák Katalin.

Az egy főre jutó bruttó munkajövedelem 12,4 százalékkal 1,184 millió forintra emelkedett 2017-ben az egy évvel korábbihoz képest, ami 9,8 százalékos reálértéknövekedést jelent. A munkajövedelem legnagyobb hányadát, 89,4 százalékát kitevő munkaviszonyból származó jövedelem 12,2 százalékkal ugrott meg, ami egy főre vetítve 1,58 millió forintot tett ki 2017-ben.

A társadalmi jövedelmek egy főre számított éves összege 1,7 százalékkal emelkedett 2017-ben, ami 433 ezer forintot jelentett. Ebben a legnagyobb részarányt, 81,5 százalékot a nyugdíjak és a nyugdíjszerű ellátások képviselték. A családdal, gyermekkel kapcsolatos ellátások egy főre eső összege 63 ezer forint volt, ami 2016-hoz képest 2,4 százalékkal jelent magasabb összeget. Az egyéb jövedelmek 8,5 százalékkal voltak a 2016-os összeg felett, ami egy főre számítva 25 ezer forintot tett ki.

A családok éve

A KSH kiadványa szerint tavaly a legmagasabb jövedelemmel az egyedülálló férfiak rendelkeztek éves nettó 1,754 millió forinttal. A nőké ennél 7,9 százalékkal volt kevesebb. A gyermekes háztartások egy főre jutó nettó jövedelme 1,042 millió forintot tett ki, ami 19,8 százalékkal maradt el az összes háztartás átlagától. A gyermektelenek egy főre jutó nettó jövedelme közel ugyan ennyivel, 19,2 százalékkal haladta meg az összes háztartás átlagát - ez összegszerűen 1,549 millió forintot jelentett.

A legrosszabb helyzetben a KSH szerint 2017-ben továbbra is az egyszülős és a három- vagy többgyermekes háztartások voltak: egy főre jutó nettó jövedelmük nem érte el az országos átlag kétharmadát.

Megéri tanulni

A munkaerőpiacon elérhető jövedelem nagyságát szignifikánsan befolyásolja a legmagasabb iskolai végzettség - emeli ki a KSH kiadványa. Azokban a háztartásokban ugyanis, ahol a referenciaszemély - azaz a háztartás tagjai közül a legmagasabb jövedelemmel rendelkező személy - alapfokú végzettségű volt, a jövedelem alig érte el az átlag kétharmadát, ahol érettségivel rendelkezett, átlag körüli volt az egy főre jutó jövedelem, míg a felsőfokú végzettségű referenciaszemély esetében az átlag több mint kétharmada volt a fejenkénti nettó jövedelem.

A kiadványból kiderül, hogy 2017-ben a magyar népesség 78,1 százaléka élt gazdaságilag aktív referenciaszeméllyel rendelkező háztartásban, ahol az egy főre jutó nettó átlagjövedelem 1,310 millió forintot tett ki, ami 9 százalékkal magasabb a 2016-osnál. A nyugdíjas háztartások jövedelme 6,7 százalékkal volt magasabb az országos átlagnál, ami egy főre vetítve 1,387 millió forintot tett ki.

Nőtt az egyenlőtlenség

A jövedelmi egyenlőtlenségek viszont nőttek 2017-ben: mind a Gini-együttható, amely a jövedelemeloszlás egyenletességét nézi a társadalomban, mind az úgynevezett S80/S20-mérőszám, ami a leggazdagabb és legszegényebb ötödök közti jövedelemkülönbséget vizsgálja. Így a leggazdagabb és a legszegényebb 20 százalék jövedelme között 2017-ben már 4,4-szeres volt a különbség a 2016-os 4,3-szeres különbséghez képest. A KSH megjegyzi, hogy az uniós átlag az elmúlt 10 évben 5 fölött volt. Ezzel az adattal Magyarország a közepesen egyenlőtlen országok közé tartozik - mutatott rá Janák.

Csökkent a szegénység

Bár a jövedelmi egyenlőtlenség nőtt, a szegénységi mutatókban javulás állt be: 2017-ben a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázata 1,887 millió embert érintett, ami a teljes lakosságnak 19,6 százalékát teszi ki és 578 ezerrel kevesebb embert érint, mint 2016-ban. Ez a mutató 2012-ben érte el a csúcsot, attól kezdve folyamatosan csökken.

A szegénységet az Európai Unió valamennyi tagállamában egységes mutatószámrendszer alapján számolja az adott ország statisztikai hivatala. A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett népesség aránya (AROPE; At Risk of Poverty or Social Exclusion) elnevezésű összetett indikátor a jövedelmen túl számba veszi az anyagi nélkülözést, valamint a munkaerőpiaci kirekesztődést is. Ezek alapján az összetett szegénységi mutató három részindikátort foglal magában:

• relatív jövedelmi szegénységi arány,

• súlyos anyagi deprivációban érintettek aránya,

• nagyon alacsony munkaintenzitású háztartásban élők aránya (munkaszegénység).

A szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitettnek tekintjük azokat, akik a három dimenzió bármelyikében érintettek.