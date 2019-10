Így előzheti meg, hogy házikedvence megbetegítse

Embereket is megfertőzhet a macskákra veszélyes orsóféreglárva. A betegségre felnőttek és gyerekek egyaránt érzékenyek. Fodor Kinga, az Állatorvostudományi Egyetem docense szerint a kutyák esetében már alapvető a féregtelenítés, a cicatulajdonosokat viszont még figyelmeztetni kell a megelőzésre, már csak azért is, mert a fertőzés első szakasza tünetmentes a cicáknál.

A kutyáknál sok esetben már alapvető a féregtelenítés, azonban a macskákra számtalanszor nem gondolunk ebben az ügyben. Pedig nekik is ugyanúgy szükségük van a rendszeres féreghajtásra, legyen szó akár lakásban tartott kedvencekről vagy a kertben szabadon mozgókról.

A kizárólag bent élő bársonytalpú kedvenceket is rendszeresen kell élősködőmentesíteni, hiszen akár mi is bevihetjük a cipőnk talpán a lárvákat vagy a nyitott ablakon is befújhatja őket a szél. Ha nem védekezünk, sokáig észrevétlen marad a betegség kedvencünknél, miközben akár az emberekre is átterjedhet.

Egy macska esetében sem könnyű megmondani, hogy férges-e, főleg a kezdeti szakaszban, amikor még az ürülékben nem jelennek meg a peték. Későbbiekben a cirmos gyakran hányhat, hasmenése lehet, és a bundája fénytelenné, kopottá válhat. Mivel szabad szemmel nem látható és nem érzékelhető, mikor fertőződik meg a macska a férgekkel, ezért célszerű féregtelenítővel kezelni a macskát.

Ezért veszélyes Egyes felmérések szerint a magyar lakosság 20-40 százaléka már egyszer átesett orsóféreglárva-fertőzésen életében. Ez a féregfajta a legveszélyesebb az emberekre. A peték a bélben kelnek ki, ezután a lárvák a bél falán átfurakodva bejutnak a véráramba. Amikor elérik a tüdőt, akkor felköhögjük, és ismét lenyeljük őket, ezzel visszajuttatva a beleinkbe, ahol a lárvák férgekké fejlődnek, és szaporodni kezdenek. Egyetlen nőnemű orsóféreg naponta akár 250 ezer petét képes lerakni, melyek általában az ürülékkel távoznak. A kezelés az állatok és emberek esetében egyaránt hosszadalmas lehet, sokkal egyszerűbb tehát a megelőzés.

Ma már a felelős állattartás része, hogy a cicákat is védjük a férgesség ellen, hiszen természetükből, életmódjukból adódóan rengeteg veszélyforrással találkozhatnak.

Fodor Kinga szerint az állatvédelem egyenlő az embervédelemmel, ezért is kell figyelnünk a háziállatainkra. A macskák esetében eddig nehézkes volt a féreghajtás, mert híresek róla, hogy a tablettát nem minden esetlen eszik meg, egy bőrre cseppenthető spot on készítmény viszont megkönnyíti a védekezést. A közleményben példaként a Dronspot nevű készítményt említik, mint hatékony védekező eszközt.