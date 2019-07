Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így kaphat dupla nyugdíjat Magyarországon - mutatjuk a feltételeket

A határ mentén előfordul, hogy valaki nyugdíjasként kezd átjárni Ausztriába dolgozni. Ezzel elvileg plusznyugdíjat szerezhet az osztrák államtól a hazai ellátása mellé, de ennek több feltétele is van - hívja fel a figyelmet a Kisalföld.hu.

A megyei portál egyik olvasója magyarországi nyugdíjasként kezdett el dolgozni Ausztriában. Már négy éve egy családhoz jár, gondozónőként tevékenykedik náluk. "Ha az ausztriai munkát is végleg befejezem, akkor igényelhetek nyugdíjat az osztrákoktól? Körülbelül mennyit kaphatok, mire számíthatok? Mi kell az igényléshez?"- tette fel a kérdést.

Az Ausztriai-Magyar Ügyek Tanácsadó Iroda szakértői így válaszoltak neki: nyugdíjasként is szerezhet osztrák nyugdíjat egy magyar elvileg, de ennek sok feltétele van. Fontos tudni, hogy aki magyar nyugdíjat kapva dolgozik Ausztriában, annak mindenképp be kell jelentenie ezt a hazai nyugdíjfolyósítónál, mivel az ilyen helyzetben szerezhető jövedelemhatárt nem lépheti túl. Ha ezt a bejelentést az illető elmulasztotta, ellenőrzést akkor is folytathat esetében a nyugdíjfolyósító. Ha annak folyamán szabálytalanságot talál, akkor a nyugdíjasnak pénzt kell visszafizetnie a hatóságnak - olvasható Kőné Hérics Eszter és Mogyorósiné Vida Szabina válaszában.

Az, hogy mennyi nyugdíjat kaphat majd valaki Ausztriából, attól függ, mennyi bért kap jelenleg, milyen formában foglalkoztatják, milyen a munkaviszonya, vonnak-e tőle például nyugdíjjárulékot. Ha minden feltételnek megfelel és több évig dolgozik az osztrákoknál, akkor is csak alacsony összegre számíthat.

Ha később beadja ezzel kapcsolatos igénylését, a konkrét esetben vizsgálhatják, hogy az Európai Unió melyik tagállamában él, ott és Ausztriában mennyi a nyugdíj mellett szerezhető jövedelem értékhatára, keletkezett-e adó- vagy járulékfizetési kötelezettsége pluszban bármelyik tagállamban. Érdemes előzetesen a magyar és az osztrák nyugdíjfolyósítónál, a társadalombiztosítási szerveknél részletesebb, pontosabb felvilágosítást kérni.

Sorry, your browser doesn't support iframe element. Állás, munka