Így lehet kikerülni a dugót az M7-esen

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. összegíűjtött pár tippet, hogy ne legyen stresszes nyáron az M7-esen utazni.

Nyáron az M7-es autópálya forgalma is sokkal nagyobb, mint más hónapokban. Június közepétől augusztus végéig főleg hétvégenként akkor is 80-90 kilométer per órára csökkenhet le a sebesség a zsúfolt autópályán, ha nem történik sem baleset, sem egyéb rendkívüli esemény.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján jól körbehatárolható, hogy mely időszakokban használják a Balaton felé autózók az M7-est. Pénteken 14 és 20 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között indulnak el a legtöbben Budapestről.

Vasárnap pedig a főváros felé vezető oldalon 12 órától egészen az esti órákig telítettek a sávok, a legtöbben 17-18 óra körül kelnek útra, de sokszor még 22 órakor is erős a forgalom.

Az útkezelő javaslatai a következők:

Kerüljük a csúcsidőszakokat.

Informálódjunk indulás előtt (+36-1-336-2400, utinform.hu)

Ha torlódás van, igénybe vehető az M6-os autópálya is, amelyről több csomópontnál is vissza lehet jutni az M7-esre például a 61-es, 64-es és 65-ös főutakon.

Tartsunk jobba a három sávos szakaszon.

Erős forgalomban is tartsuk a követési távolságot

Ha erősen fékez, kapcsolja be a vészvillogót!

A leállósávon dugóban se haladjon.

Ha baleset helyszíne mellett halad, ne "bámészkodjon", sok esetben emiatt is jelentősen lelassulhat a forgalom.

A kép forrása: Napi.hu/Szász Péter.

