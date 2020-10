Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így oltassák be magukat a nyugdíjasok influenza ellen - fontos tanácsokat adott Müller Cecília

Egyre több a fertőzött Európa-szerte, így Magyarországon is. Az idősek vigyázzanak magukra, szedjék a gyógyszereiket, és oltassák be magukat influenza ellen - üzente Müller Cecília országos tisztifőorvos. Tegnap húsz emberrel szemben kellett intézkedni, mert nem viselt maszkot a tömegközlekedési eszközökön, négyet fel is jelentettek - tájékoztatott az operatív törzs.

Az elmúlt 24 órában 43 rendőri intézkedésre volt szükség - mondta Kiss Róbert rendőr-alezredes az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján. Húsz esetben a tömegközlekedési eszközökön lépett akcióba a rendőrség a maszkviselés szabályainak megsértése miatt, ebből négy esetben feljelentést kellett tenni, 16 esetben figyelmeztetéssel megúszta az utas. A rendőrség 23 esetben intézkedett boltokban. Virológus: ez továbbra sem egy náthavírus, ne próbáljuk ki! Eddig összesen 599 rendőri intézkedés volt, 58 a tranzitszabályok megsértése miatt. A tegnap elrendelt hatósági házi karanténok száma 2787, pénteken 22906-an vannak karanténban, 1182-et közülük mobilos applikáción keresztül ellenőriz a rendőrség. A járvány kirobbanása óta 472 büntető eljárást rendeltek el - mondta Kiss Róbert. A határokon komolyabb várakozások nincsenek, teherforgalomban Röszkénél 3 órás, személyforgalomban Beregsuránynál 2 órás a várakozási idő. Egyre több a fertőzött Az elmúlt 24 órában 1322 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19) - mondta Müller Cecília, ezzel 28 631 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 17 beteg, így az elhunytak száma 798 főre emelkedett, 6349-en pedig már meggyógyultak. Az aktív betegként 21 484 főt tartanak számon. Az aktív fertőzöttek 36 százaléka, az elhunytak 52 százaléka, a gyógyultak 37 százaléka budapesti. 740 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 47-en vannak lélegeztetőgépen. 12 394 PCR-tesztet végeztek az elmúlt 24 órában, a vizsgálatok finanszírozását továbbra is biztosítják. Egész Európában növekszik a megbetegedések száma. Szlovákiában, Horvátországban, Ukrajnában és Lengyelországban is nagy számú pozitivitást mértek. Franciaországban 14 ezer, Hollandiában 3500 fölötti esetet mérnek naponta. Továbbra is mindent el kell követni a továbbadás elkerülése érdekében, úgy mint távolságtartás, higiénia, maszk viselése. Az idősek szedjék a gyógyszert, és kérjenek influenza-oltást Az elhunytak életkora 61-94 év között volt, mindannyian krónikus betegek voltak, többségükben szív- és érrendszeri betegségeik voltak. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet arra, hogy fontos a jó együttműködés az orvossal, hogy megfelelő gyógyszerek legyenek felírva, az orvosok javaslatait a krónikus betegek tartsák be. Ezzel csökkenthető a kockázata annak, hogy a koronavírus-fertőzés súlyossá váljon. Müller Cecília azt javasolja, mindenki erősítse az immunrendszerét, szedjen C- és D-vitamint, és vigyen be elegendő folyadékot. Az idősek szomjúságérzete csökken, ezért nekik erre különösen oda kell figyelniük, készítsenek elő teát vagy gyümölcslevet, amit minden nap elfogyasztanak. Szintén az időseknek javasolja Müller Cecília, hogy amikor elérhetővé válik az influenzaoltás, akkor éljen a lehetőséggel, főleg ha krónikus betegségben szenvednek, de mindenki másnak is érdemes lehet beoltatnia magát. Az influenzaoltások október második felétől érhetők majd el a háziorvosoknál, előtte egyeztessenek időpontot. Jelenleg 33 óvodában és 6 iskolában van rendkívüli szünet, 125 osztály és 5 iskola digitális munkarendben működik. Elkezdődött az iskolai hőmérőzés, a lázas gyerekek nem látogathatják az intézményeket. 37,8 fokos hőmérséklet fölött negyedórával később újra kell mérni a lázat, hátha mégsem lázas a gyerek. Az ígéretes hatóanyagnak bizonyult favipiravir egyelőre kísérleti fázisban lévő gyógyszer, kórházakban alkalmazzák - mondta Müller Cecília. A szakorvosi javaslatra szedhető gyógyszerekre személyesen kell javaslatot szerezni, ha ez megvan, akkor a háziorvos fel tudja írni a gyógyszereket, a cukorbetegeknek a tesztcsíkot. Összesen 1234 egészségügyi dolgozó betegedett meg eddig, jelenleg 481-en betegek, egy fő hunyt el, a többiek meggyógyultak.