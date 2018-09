Ez a program emailben elküldi a cikk címét és bevezetőjét, önnek csak a címzett e-mail címét kell megadnia. Pár soros megjegyzést is mellékelhet az üzenethez a "Megjegyzés" rovatban.

Így segíti az Orbán-kormány a moszkvai terjeszkedést

Moszkvából Budapestre teheti át a székhelyét a Nemzetközi Beruházási Bank nevű orosz állami bank. Az Orbán-kormány ahol tudja, segíti az oroszok terjeszkedését.

A pénzügyi területen is kezd egyre szorosabbá válni a viszony Oroszország és Magyarország között, miután az Orbán-kormány jelentős szereplőjévé vált a Nemzetközi Beruházási Banknak - derül ki a Direkt36 tényfeltáró központ cikkéből, amely a 444-en jelent meg.

A korábban a KGST bankjaként működő, International Investment Bank (IIB) néven futó szervezetet 2012-ben élesztette újjá Vlagyimir Putyin orosz elnök. Ez a lépés jól illeszkedett Oroszország azon nagypolitikai törekvéseihez, hogy újra kiterjessze nemzetközi befolyását, különösen a korábban általa uralt Kelet-Közép-Európai térségben. Ebben a folyamatban az oroszok lelkes partnerre találtak az Orbán-kormányban. Magyarország 2015-ben csatlakozott az orosz dominanciával működő bankhoz, amelynek hamarosan a harmadik legnagyobb részvényese lett.

A Direkt36-nak több, az IIB és a magyar gazdaságpolitika működésére is rálátó forrás azt mondta, mivel pénzügyileg kevésbé jelentős a bank, így politikai okok is szóltak a csatlakozás mellett. Szerintük a bank hiteleinek segítségével olyan, akár politikailag is fontos projektek juthatnak támogatásokhoz, amelyekre az EU-tól nem lehet pénzt szerezni.

Az OTP-vel 2016 júniusában stratégiai együttműködési megállapodást, a Mollal 2017 júliusban pedig egy speciális finanszírozási szerződést írtak alá. 2017 augusztusában hitelszerződést kötöttek a Takarékbankkal, amelynek elnök-vezérigazgatója tagja a Mészáros Lőrinc cégbirodalmához tartozó Opus Global vezetőségének.

A moszkvai székhelyű pénzintézet idén júniusban úgy döntött, hogy a regionális irodáját is Budapesten nyitja meg. Az ügyet közelről ismerő források a Direkt36-nak arról beszéltek, hogy most arról zajlanak az egyeztetések, hogy a bank Moszkvából áttegye-e a székhelyét Budapestre. A költözés azonban egyelőre nem eldöntött tény.

Varga Mihály pénzügyminiszter és Nyikolaj Koszov - a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) elnöke - júniusban írták alá a szándéknyilatkozatot a pénzintézet új európai regionális irodájának Magyarországra hozataláról. Varga szerint a kapcsolat megerősítésében nagy szerepet játszott az, hogy a pénzintézet új alapokra helyezte működését, mindent megtesz annak érdekében, hogy modern nemzetközi fejlesztési bankká váljon. Nyikolaj Koszov pedig elismerően beszélt a Magyarország által végrehajtott gazdasági és pénzügyi reformokról külön kiemelve Varga Mihály szerepét ezek sikeres végrehajtásában.

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda / Szecsődi Balázs